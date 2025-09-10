Полярники роблять важливу роботу, проте мало хто знає, у чому вона полягає. Зокрема, серед них є також і українці.

Полярник родом із Дніпра розповів, як виглядає один день із його життя. Про це пише 24 Канал із посиланням на antarcticcenterua.

Дивіться також Розповідав деталі своїх зрад дружині: хто із українських письменників так поводився та чому

Що встигає полярник за один день?

Альберт Гробовецький – геофізик із Дніпра. Він працює на українській антарктичній станції "Академік Вернадський". Його робота полягає у дослідженні магнітного поля землі.

Його розпорядок дня виглядає так:

7:00-8:00 – ранкова кава та сніданок.

9:00-12:00 – офісна робота з даними.

Раз на місяць Альберт піднімається на найвищу точку острова – льодовий купол. Це потрібно, щоб вивчити його структуру за допомогою георадара.

О 12:00 на черзі фізична робота – прибирання снігу. Вже о 13:00 полярника очікує обід.

Вже через годину він починає проводити абсолютні вимірювання у геомагнітній обсерваторії. Це триває до 16:00.

День із життя полярника: дивіться відео

З 16:00 до 18:00 Альберт проводить контроль магнітометрів та сейсмічної й інфразвукової зйомки. Це допомагає відстежити землетруси, лавини та інші явища, які можуть бути небезпечними. Далі він ще годину обробляє дані і вже о 19:00 Альберт вечеряє.

Приблизно о 21:00 він передає дані, отримані в обсерваторії. Вони потрібні науковцям та різним службам. Їх використовують для навігації.

Антарктида була мрією Альберта, проте зараз це – його реальність.

Хто із відомих українців мріяв бути геологом?