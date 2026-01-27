Експерименти над людьми та нелюдські умови: що відбувалось у концтаборах з євреями

27 січня вшановують пам'ять жертв Голокосту. Німецький нацистський режим винищував євреїв найжорстокішими способами.

Під час Другої світової війни німці влаштовували цілі концентраційні табори із нелюдськими умовами. 24 Канал розповідає цікаві факти про них, які можуть справді здивувати.

Коли з'явився перший концтабір?

Концентраційний табір Дахау створили майже одразу після приходу Гітлера до влади — спершу для політичних опонентів, а не для масового знищення. Фактично, він з'явився у 1933, тобто задовго до початку Другої світової війни.

Що таке табори смерті?

Концентраційні табори та табори смерті – це різні поняття, які часто плутають. Варто розуміти, що не всі концентраційні табори є таборами смерті. Аушвіц-Біркенау, Треблінка, Собібор вважаються саме таборами смерті, де відбувалось тотальне винищення та геноцид єврейського.

Як відрізняли в'язнів?

В’язнів позначали кольоровими трикутниками:

жовтий – євреї;

червоний – політичні в’язні;

фіолетовий – Свідки Єгови;

рожевий – гомосексуальні чоловіки;

зелений – кримінальні злочинці.

Діти також були в'язнями. Часто вони не переживали перебування там.



У Аушвіці загинуло багато людей / Фото Польського радіо

Хто такий "Ангел смерті"?

Йозеф Менгеле – німецький лікар, офіцер СС, який служив у концтаборі Аушвіц-Біркенау. Серед в’язнів він отримав прізвисько "Ангел смерті". Саме Менгеле вирішував, хто піде на примусову працю, а хто буде негайно вбитий у газових камерах. Часто це робилося за секунди, одним рухом руки.

Крім цього, відомо про медичні "експерименти". Під виглядом наукового інтересу він проводив жорстокі досліди, які не мали жодної цінності: експерименти над близнюками, штучне зараження хворобами, ампутації без наркозу, спроби змінити колір очей шляхом ін’єкцій хімікатів.

Діти, особливо близнюки та люди з фізичними особливостями, були його "улюбленими об’єктами".

Концтабори в книгах

Гізер Моріс – відома письменниця, яка висвітлювала документальні історії людей, які пережили ув'язнення в Аушвіці, пише Вікіпедія. Вона послідовно розкриває кілька історій у книгах "Татуювальник Аушвіцу", "Обіцянка сестер" та "Подорож Цильки".

Тут вона художньо показує життя у таборі смерті, проте зі збереженням документальних свідчень.

