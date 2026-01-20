Єлена Троянська – ключова фігура у грецькій міфології, пише Centre of Excellance.

Читайте також Майже 75 років славило радянського генерала та ворога Махна: як тепер називається це місто

Хто така Єлена Троянська?

Єлена була дочкою Зевса – верховного Бога Олімпу та смертної цариці Леди. За переказами, Єлені не було рівних серед жінок, а її врода зробила її центральною фігурою у Троянській війні.

Спочатку Єлена була царицею Спарти й дружиною Менелая, але фатальна зустріч з принцом Трої Парісом – все змінила. Під час суду Паріса принцу довірили обрати найвродливішу з трьох богинь – Гери, Афіни та Афродіти. Остання запропонувала йому найспокусливіший дар – кохання найкрасивішої жінки у світі.



Єлену вважали найкрасивішою у світі / Фото Pinterest

Коли Паріс прибув до Спарти, то побачив Єлену – і пророцтво Афродіти здійснилося. За версіями міфу, Єлену викрали або ж вона сама покинула чоловіка, піддавшись божественному чару. Та незалежно від правди, від’їзд Єлени став особистою образою для Менелая та причиною десятирічної війни між Грецією і Троєю. Він поклявся собі повернути дружину, що призвело до Троянської війни.

Початок Троянської війни

Коли Менелай дізнався, що Єлена втекла з Парісом, то закликав інших грецьких царів допомогти йому повернути її. Розпочалася масштабна експедиція до Трої, де протягом 10 років греки облягали місто. Увесь цей час Єлена перебувала у місті, який перетворювався на руїни. І хоч воїни боролися за її повернення, дехто в Трої вважав її причиною своїх страждань.



Єлена та Паріс на картині / Фото Pinterest

Краса Єлени як дар і прокляття

Головною силою Єлени була її врода, яка зачаровувала царів. Вона не була богинею, але вважалася носійкою божественного дару Зевса. У міфах вона зображена не лише пасивною красунею, але й розумною, спостережливою та здатною впливати на людей. Її чарівність викликала не лише захоплення, але й осуд та страх.

Які символи пов’язані з Єленою Троянською?

Одним з найвизначніших символів є корабель, що уособлює її подорож зі Спарти до Трої. Ця подорож символізує перехід від вірності до повстання, від миру до війни.

Ще одним важливим символом є дзеркало, що уособлює марнославство та одержимість красою, яка переслідувала Олену протягом усього її життя.

А от яблуко розбрату, кинуте Ерідою, призвело до суду Паріса. Воно символізує фатальні рішення, які запускають ланцюг незворотних подій.

Любовний трикутний, що змінив світ

Єлена, Менелай і Парус утворили один з найвідоміших любовних трикутників в історії міфів. Романтичні пригоди Єлени є центром її історії. Шлюб Єлени із Менелаєм, царем Спарти, здавалося, зміцнив її статус цариці. Але саме її любовний роман із Парісом закріпив місце в міфах.

Доля Єлени після падіння Трої має кілька версій. Найвідоміша з них свідчить про повернення дружини до чоловіка, з яким вона прожила решту свого життя. В іншій версії – її вигнали, тож вона втекла до Єгипту.

Ці оповіді підкреслюють трагедію життя Єлени, натякаючи на те, що її краса, яка приносила їй стільки захоплення, призвела до її падіння та остаточної самотності. Та попри війну та руйнування, які виникнули після неї, краса Єлени та її роль цариці залишалася ключовою частиною міфологічної ідентичності.

Що не так з Троянським конем?

Попри популярність історії про дерев’яного коня, який допоміг грекам здобути перемогу, археологи не мають жодних доказів його існування. У самій "Іліаді" Гомера про коня взагалі не згадується – вперше він з’являється в "Одіссеї", а найдетальніший опис – у "Енеїді" Вергілія, написаній через понад тисячу років. Існують гіпотези, що під "конем" малися на увазі бойові тарани або кораблі, або ж це був суто поетичний символ.

Що ще варто прочитати?