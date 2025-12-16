Волдеморт із бандурою та селфі на Майдані: ШІ зобразив героїв Гаррі Поттера на вулицях Києва
- ШІ згенерував зображення персонажів Гаррі Поттера на вулицях Києва, що швидко стали вірусними у соцмережах.
- Серіал про Гаррі Поттера, що знімається HBO Max, вийде у 2027 році, кожен сезон буде адаптацією окремої книги Джоан Роулінг.
У соцмережах набирає популярності серія зображень, згенерованих штучним інтелектом. На них зображено персонажів всесвіту Гаррі Поттера, яких "перенесли" на вулиці Києва.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис контент-мейкера Midat Khalil в Instagram.
Як ШІ бачить героїв Гаррі Поттера у Києві?
На опублікованих фото можна помітити, як лорд Волдеморт грає на бандурі біля Золотих воріт, Северус Снейп відпочиває з келихом хмільного на Андріївському узвозі, а Гаррі Поттер робить селфі на тлі Майдану Незалежності.
Персонажі Гаррі Поттера у Києві / Фото Midat Khalil
На решті фото можна побачити й інших персонажів з культової серії фільмів про "хлопчика, що вижив". Зокрема, Гаррі в київському метро разом із професором Дамблдором, Геґріда та мадам Максім, які п'ють каву, або Муді, Тонкса, Люпина та Артура Візлі, які роблять селфі.
ШІ "переніс" персонажів Гаррі Поттера у Київ / Фото Midat Khalil
Публікація швидко стала вірусною та зібрала майже 90 тисяч вподобань і сотні коментарів. Користувачі активно діляться враженнями, зазначаючи, що герої "ідеально вписалися" в київські пейзажі та "завітали подивитися на справжню магію".
Водночас знайшлися й скептики, які жартують, що фото виглядають не надто правдоподібно через сніг у столиці, якого там немає.
Коли очікувати на серіал про Гаррі Поттера?
Ще у липні цього року стрімінговий сервіс HBO Max на своїй Instagram-сторінці оголосив про старт зйомок серіалу про Гаррі Поттера. Головного героя у ньому зіграє 12-річний актор Домінік Маклафлін.
За даними Variety, серіал вийде на екрани у 2027 році на телеканалі HBO та стримінговому сервісі HBO Max. Кожен сезон буде адаптацією окремої книги британської письменниці Джоан Роулінг.
Хто мав виконати роль Гаррі Поттера замість Редкліффа?
Під час кастингу на роль Гаррі Поттера творці фільму майже втратили надію знайти ідеального кандидата. Однак все змінилося після появи американського актора Ліама Ейкена.
На момент кастингу у 2000 році Ейкену було 10 років, тому він повністю відповідав віковим вимогам і справив сильне враження на продюсерів. Актор навіть отримав попередню пропозицію виконати роль Гаррі Поттера.
Втім, зрештою вона дісталася Деніелу Редкліффу. Як згодом пояснив сам Ейкен, ключовою причиною те, що головний герой мав бути британцем.