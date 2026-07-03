Східна Малопольща: чому поляки знову зазіхають на українські землі та що тут спільного з Путіним

2 липня Польща вдалася до чергової ескалації у "історичних війнах" з Україною.

Глава президентської канцелярії Збігнев Богуцький нібито мимохіть і як те, що само по собі розуміється, назвав землі на Заході України "Східною Малопольщею".

24 Канал звертає увагу на цю "обмовку", пояснює, чому вона не випадкова, а також – що таке "Східна Малопольща", звідки цей термін взявся й що має спільного з російською окупаційною лексикою, яку держава-агресора намагається поширити та закріпити у суспільній свідомості.

Що сказала людина президента Навроцького, в якому контексті це пролунало

Пан Богуцький коментував ініціативу України щодо створення нею Національного пантеону героїв, вочевидь не вважаючи цю ідею внутрішньої справи чужої для нього та держави.

На мою думку, а передусім на думку президента Кароля Навроцького, як і переважної більшості поляків, прославлення Бандери та людей, які вчинили жахливі злочини проти людяності на Волині й у Східній Малопольщі, – це не шлях до Заходу, цивілізованого світу та спільних європейських і трансатлантичних цінностей,

– заявив представник президента Польщі пана Навроцького.

Варто зазначити, що це не випадкова обмовка втомленого клерка. Те саме колись казав і Навроцький. Нагадаємо, що до того, як стати президентом Польщі, він очолював тамтешній Інститут Національної Пам’яті й в тому статусі згадував ту саму Małopolska Wschodnia.

Це було у жовтні 2024 року. Тоді Кароль Навроцький активно піарився на нібито українській забороні на проведення ексгумацій жертв Волинської трагедії й сказав таке:

Ми чекаємо на позитивний розгляд наших заяв українською владою, щоб ми могли розпочати роботи з пошуку та ексгумації жертв геноциду на Волині та Східній Малопольщі. Ми готові до цього в будь-який час.

Тобто Богуцький просто повторює те, що муляв його шеф. Тепер – президент країни.

Під "жахливими злочинами" вочевидь Збігнев Богуцький розуміє події Волинської трагедії, яку в Польщу називають “Волинська різанина”, покладаючи односторонню провину за неї на громадян Речі Посполитої українського походження.

Чому це повна бздура, до якої Бандера не має жодного відношення, – 24 Канал детально писав. І не раз. Тому не будемо повертатися до даної теми, а всі зацікавлені можуть перечитати окрему велику статтю з розвінчанням головних тез пропаганди.

Детально Волинська трагедія. Чому поляки звинувачують українців, які реальні причини та кількість жертв

Зупинимося, краще, на нових деталях, а саме – "Східній Малопольщі".

Що за "Східна Малопольща", звідки така взялася?

Малопольща – історичний регіон Польщі, який вважається ядром формування польської держави. Це поширений історико-географічний та загально визнаний термін.

Східна Малопольща / Małopolska Wschodnia – це штучний термін, створений польськими чиновниками під час окупації земель Західної України в першій половині 20 століття. Нині під ним поляки вочевидь розуміють території України, а саме – Львівську, Івано-Франківську та Тернопільські області.

"Східна Малопольща" на мапах Другої Речі Посполитої:

Після розвалу Російської імперії Польща зуміла відновити власну державність, а Україна – ні. Тому після поразки українських визвольних змагань Річ Посполита домовилась з більшовиками про фактичний поділ частин України та Білорусі. До речі, саме за допомогу в легітимізації Польщею цих територіальних загарбань свій орден Білого Орла отримав італійський диктатор Беніто Муссоліні.

Влада Речі Посполитої неохоче визнавала українську ідентичність, тому проводила політику полонізації, підмінюючи поняття та сенси. Одним з проявів стала зміна географічних назв.

Ця політика була закріплена офіційно. 3 грудня 1920 року Сейм ухвалив закон "Про тимчасову організацію адміністративних органів Другої інстанції (воєводств) на території колишнього Королівства Галичини та Володимирії з Великим Князівством Краківським та на територіях Спиша та Орави, що входять до складу Республіки Польща".

Саме цей документ, ухвалений ще до Ризького миру 1921 року, вже наказував ліквідувати автономію Галичини, а на землях заходу України утворили Львівське, Станіславське і Тернопільське воєводства. Вони й стали "Східною Малопольщею". Фактично, починаючи з 1922 року, йде насаджування цього терміну.

Таким чином, адміністративним шляхом для позначення етнічної території Східної Галичини запровадили термін "Східна Малопольща". При цьому слова "українець", "український" замінили на "русин", "руський". По дуже відомій схемі "какая разніца".

Так замість історичних Східної Галичини та Західної України постав новий штучний термін "Східна Малопольща". Логіка була зрозуміла – у такий спосіб поляки хотіли легітимізувати свої права на фактично окуповані території.

Саме під цим соусом проводилися потім "пацифікація" та замасковані під етнічні чистки заселення етнічними поляками "кресів", з закриттям українських церков, одностороннім вирішенням "земельного питання", репресіями тощо.

Кадри погромів українців, які влаштувала польська влада в 1930 році:



До речі, етнічні чистки польської влади проти українців, відомі як "пацифікація", стали однією з причин радикалізації українського визвольного руху та створення фракції борців за незалежність на чолі зі Степаном Бандерою. Але нинішні представники польської влади не хочуть про це навіть думати та грають в гру "тут – pamiętam, тут – не pamiętam", натомість звинувачують в усіх гріхах виключно українців, вперто ігноруючи злочини поляків.

Парад "пацифікаторів" у Львові / Фото – Архів Центру досліджень визвольного руху

Росія робить те саме

Фактично те саме зробила Росія, коли оголосила південь і схід України нічим іншим як "Новоросією", ожививши штучний термін, який використовувала влада Російської імперії в 18 – 19 століттях, щоб символічно закріпитися на нових загарбаних територіях.

На цьом тоді росіяни не зупинилися і просто переназвали міста та села, які на той час вже існували.

Згодом ця тактика принесла плоди й створила дуже шкідливі та живучі історичні міфи про "руське заснування" Одеси, Маріуполя та інших міст півдня України.

У 2014 році Росія відродила практики царату і проєкт "Новоросія" став ідеологічною основою для війни проти України. Її Росія веде і досі.

Для чого ці практики, замішані на ресентименті, відроджує президент Польщі – питання риторичне.