Не те, що ви думаєте: що насправді означає сигнал SOS

Сигнал лиха SOS став одним із найвідоміших у світі, але його справжнє походження й значення часто викликають плутанину. Багато хто досі вірить, що це скорочення від "Save Our Souls" (врятуйте наші душі) або "Save Our Ship" (врятуйте наш корабель), хоча насправді ці розшифрування не мають нічого спільного з правдою.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на IFLScience.

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Яке справжнє значення сигналу "SOS"

У випадку аварії або іншої надзвичайної ситуації на борту корабля, екіпажу потрібно було максимально швидко передати сигнал тривоги. Він мав бути простим, аби його було легко набрати, щоб не витрачати зайвого час. Саме тому обрали сигнал "SOS".

Це чудовий приклад бекроніма. Тобто спочатку ця абревіатура не мала жодного розшифрування, а вже згодом люди почали приписувати їй значення.

До впровадження єдиного міжнародного сигналу лиха різні країни й телекомунікаційні організації використовували різні сигнали, що нерідко призводило до плутанини.

Сигнал "SOS" спочатку ніяк не розшифровувався / Фото Unsplash

Так, у 1904 році телекомунікаційна компанія Marconi запропонувала код лиха "CQD", який означав "Шукаю вас. Лихо!" або "Всі станції. Лихо!". У той час як у США застосовували код "NC", що означало "клич про допомогу без зволікань". Європейські судна взагалі використовували десятки різних варіантів.

Щоб уникнути плутанини, Міжнародна радіотелеграфна конвенція 1906 року запропонувала – "кораблі, що зазнають лиха, повинні використовувати такий сигнал: три крапки/три тире/три крапки, що повторюється через короткі проміжки часу". Ця інструкція набула чинності у 1908 році, хоча морякам знадобився певний час, щоб почати її застосовувати.

Коли вперше використали сигнал "SOS"

Перший задокументований випадок використання сигналу "SOS" у США стався у 1909 році, коли Теодор Хаубнер подав сигнал лиха з пароплава SS Arapahoe біля мису Хаттерас у Північній Кароліні. Однак, щоб перестрахуватися, він також надіслав старий сигнал "CQD", побоюючись, що новий код не буде розпізнано.

Коли 15 квітня 1912 року "Титанік" натрапив на айсберг, старший оператор радіозв’язку Джек Філліпс спочатку скористався сигналом "CQD". Його колега Гарольд Брайд жартома запропонував також використати новий "SOS".

До слова, в історії є день, коли майже в один загинуло 830 тисяч людей. Це відбулося внаслідок інциденту в китайській провінції Шеньсі.