Сообщает 24 Канал со ссылкой на IFLScience.

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Каково истинное значение сигнала "SOS"

В случае аварии или другой чрезвычайной ситуации на борту корабля, экипажу нужно было максимально быстро передать сигнал тревоги. Он должен был быть простым, чтобы его было легко набрать, чтобы не тратить лишнего время. Именно поэтому выбрали сигнал "SOS".

Это отличный пример бекронима. То есть сначала эта аббревиатура не имела никакой расшифровки, а уже потом люди начали приписывать ей значение.

До внедрения единого международного сигнала бедствия разные страны и телекоммуникационные организации использовали различные сигналы, что нередко приводило к путанице.

Сигнал "SOS" сначала никак не расшифровывался / Фото Unsplash

Так, в 1904 году телекоммуникационная компания Marconi предложила код бедствия "CQD", который означал "Ищу вас. Беда!" или "Все станции. Беда!". В то время как в США применяли код "NC", что означало "клич о помощи без промедлений". Европейские суда вообще использовали десятки различных вариантов.

Чтобы избежать путаницы, Международная радиотелеграфная конвенция 1906 года предложила – "корабли, терпящие бедствие, должны использовать такой сигнал: три точки/три тире/три точки, повторяющийся через короткие промежутки времени". Эта инструкция вступила в силу в 1908 году, хотя морякам понадобилось определенное время, чтобы начать ее применять.

Когда впервые использовали сигнал "SOS"

Первый задокументированный случай использования сигнала "SOS" в США произошел в 1909 году, когда Теодор Хаубнер подал сигнал бедствия с парохода SS Arapahoe у мыса Хаттерас в Северной Каролине. Однако, чтобы перестраховаться, он также прислал старый сигнал "CQD", опасаясь, что новый код не будет распознан.

Когда 15 апреля 1912 года "Титаник" наткнулся на айсберг, старший оператор радиосвязи Джек Филлипс сначала воспользовался сигналом "CQD". Его коллега Гарольд Брайд в шутку предложил также использовать новый "SOS".

К слову, в истории есть день, когда почти в один погибло 830 тысяч человек. Это произошло в результате инцидента в китайской провинции Шэньси.