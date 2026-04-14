Міхрімах-султан була не єдиною: скільки насправді мав доньок Сулейман Пишний

Всім відомо про доньку султана Сулеймана Пишного – Міхрімах. Втім зовсім мало інформації про іншу доньку султана – Разіє. Подекуди її існування взагалі супроводжується суперечками, чи жила насправді така султана. Втім таку невідомість про другу доньку Сулеймана можна пояснити тим, що найімовірніше вона померла доволі рано і не мала такого впливу, як Міхрімах-султан.

Чому Міхрімах-султан не єдина донька Сулеймана Пишного і чому про інші доньку султана відомо мало

Скільки доньок було в султана Сулеймана?

В публікації "Süleyman and Mihrimah: The Favorite’s Daughter" від Brill сказано прямо, що Міхрімах є єдиною донькою Сулеймана та Хюррем.

Однак за різними джерелами, які історично задокументованими, у Пишного султана було 2 доньок. Крім Міхрімах, це була ще і Разіє-султан, про яку відомо мало.

Різні дані з Вікіпедії свідчать про те, що Разіє-султан могла народитися десь приблизно в 1525 році в Стамбулі й могла бути донькою султана та Махідевран-султан.

Частина істориків допускає, що Разіє могла існувати, однак інші прямо ставлять це під питання через брак достовірних згадок у хроніках. За версією, що базується на пізніших джерелах, вона вийшла заміж за поета та державного діяча Ташлиджали Яхью-бея і мала двох доньок. Померла султана, ймовірно, близько 1570 року, а місцем її поховання називають тюрбе Яхьї-ефенді у Стамбулі.

Натомість є версія, що султана насправді померла доволі рано, через що дані про неї часто майже не фіксувалися в джерелах. Адже через передчасну смерть вона не залишилася сліду в історії, порівняно з Міхрімах султан, яка дожила до дорослого віку та навіть відігравала певну роль у політиці.

Чому Міхрімах-султан була майже на рівні шехзаде?

На сайті Topkapi Palace йдеться про те, що Міхрімах-султан народилася в період найбільшого розквіту Османської імперії і була єдиною донькою Сулеймана I та Хюррем-султан (Роксолани).

Відомо, що з юних років Міхрімах отримала освіту, а виховували її відповідно до статусу її батька – як частину еліти, здатну орієнтуватися у політиці та державних справах.

У 17 років її видали за Рустема-пашу, шлюб яких став радше став стратегічним союзом для зміцнення позиції правлячої династії.

Та й сам Міхрімах не залишалася осторонь управління імперією: була близькою радницею свого батька, фінансувала державні проєкти та військові кампанії.

А після того, як померла Хюррем-султан, вплив Міхрімах лише зріс, адже вона стала головною жінкою при дворі. А коли на трон зійшов її брат Селім, то Міхрімах виконувала роль, подібну до валіде-султан, а саме керувала гаремом, консультувала правителя та підтримувала дипломатичні зв'язки.

