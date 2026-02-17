Скільки чашок кави щодня п'ють по всьому світу

Кава – улюблений гарячий напій для багатьох. Вона вже давно перетворилась на значну частину субкультури та улюблений ритуал.

Каву у різних формах та варіаціях п'ють по всьому світу. Про це пише Gemini.

Дивіться також З першого разу не вимовити: які слова є найдовшими в українській мові

Скільки кави п'ють щодня?

Вдома та в кав'ярнях по одній чашці або по кілька за день – каву п'ють дуже різні люди, яких часто об'єднує саме любов до цього напою. Щодня у світі випивають просто неймовірну кількість кави.

Цифра дійсно вражає: кожного дня у світі споживають понад 2,2 мільярда чашок кави. Це показує, що продукт дійсно має попит, проте часто люди п'ють каву не тільки заради смаку, а й заради атмосфери та певного відчуття затишку.



Каву п'ють у неймовірних кількостях / Фото Pexels

Якщо рахувати, що 2,2 мільярди чашок кави, де кодна має 200 мілілітрів, то виходить, що щодня люди випивають 500 мільйонів літрів кави.

До слова, виявляється, за цілий рік одне кавове дерево дає врожай, з якого виходить лише фунт (500 грамів) обсмажених зерен, пише Tasting Table.

Те, що ми називаємо "кавовими зернами", насправді є насінням, яке формується всередині плодів, які схожі за розміром та кольором на вишні. Після кількох років росту дерево щороку може давати приблизно 2000 ягід. У кожній з них – по 2 насінини.

Хто пив від 20 чашок кави за день?