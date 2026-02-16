Скільки кави дає одне дерево за рік: цифра просто вражає

Про це мало хто знає, але кавове дерево виробляє кофеїн як природний інсектицид – захист від рослин. І саме ця речовина дарує бадьорість людям у всьому світі, а кава входить до десятки найбільш продаваних товарів на планеті.

Та окрім того є ще один несподіваний факт, який може багатьох здивувати, пише Tasting Table. Виявляється, за цілий рік одне кавове дерево дає врожай, з якого виходить лише фунт (500 грамів) обсмажених зерен.

Читайте також Lavazza не на першому місці: 5 найпопулярніших брендів кави у світі

Скільки ягід дає кавове дерево?

Те, що ми називаємо "кавовими зернами", насправді є насінням, яке формується всередині плодів, які схожі за розміром та кольором на вишні. Після кількох років росту дерево щороку може давати приблизно 2000 ягід. У кожній з них – по 2 насінини.

У підсумку виходить 4000 сирих зерен за сезон. Після обсмажування їхня вага зменшується, тому виходить лише 500 грамів готової кави.



Кавове дерево схоже на вишню / Фото Pexels

Де найкраще росте кава?

Кавові дерева найкраще ростуть в так званому Кавовому поясі – тропічних регіонах без морозів, з рясними опадами та височинами, що створюють сприятливі умови для росту. Ці рослини можуть досягати 15 метрів, але фермери обрізають їх до 2 метрів. Це полегшує догляд та стимулює появу нових гілок, забезпечуючи кращу циркуляцію повітря й доступ до сонця.

Існує понад сотню видів кави, але у світовому виробництві домінують два – арабіка та робуста. Майже 70% споживачів обирають арабіку через те, що у неї кращий смак, хоч і вирощувати її складніше та дорожче.

У робусті міститься більше кофеїну, проте вона менш вибаглива до умов та краще переносить бідні ґрунти. Смак у неї гіркий, а ціна – значно дешевша за робусту.

Більшість кавових плантацій вже обладнані механічними комбайнами, проте досі збирають урожай вручну. Рельєф місцевості не завжди дозволяє використовувати техніку, а ручний збір має переваги – стиглі плоди можна зібрати, а інші залишити дозрівати.

Після збору ягоди відправляють на переробку, де відокремлюють зерна. Згодом їх обсмажують, і саме така кава вже від тропічної ферми потрапляє на полиці магазинів.

Скільки чашок кави в день покращують настрій?

Експерти рекомендують пити 1-2 чашки кави на день, щоб покращити настрій без шкоди для сну, пише The New York Times. Одна ранкова кава може не дати бажаного ефекту, а от більше чашок кави впродовж дня вже можуть спровокувати тривожність, підвищену нервозність та проблеми зі сном.

Що ще варто прочитати?