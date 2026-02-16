Скільки кави дає одне дерево за рік: цифра просто вражає
- Одне кавове дерево за рік дає лише фунт (500 грамів) обсмажених зерен.
- Кавові дерева найкраще ростуть у тропічних регіонах без морозів, і є понад сотню видів кави, з яких домінують арабіка та робуста.
Про це мало хто знає, але кавове дерево виробляє кофеїн як природний інсектицид – захист від рослин. І саме ця речовина дарує бадьорість людям у всьому світі, а кава входить до десятки найбільш продаваних товарів на планеті.
Та окрім того є ще один несподіваний факт, який може багатьох здивувати, пише Tasting Table. Виявляється, за цілий рік одне кавове дерево дає врожай, з якого виходить лише фунт (500 грамів) обсмажених зерен.
Читайте також Lavazza не на першому місці: 5 найпопулярніших брендів кави у світі
Скільки ягід дає кавове дерево?
Те, що ми називаємо "кавовими зернами", насправді є насінням, яке формується всередині плодів, які схожі за розміром та кольором на вишні. Після кількох років росту дерево щороку може давати приблизно 2000 ягід. У кожній з них – по 2 насінини.
У підсумку виходить 4000 сирих зерен за сезон. Після обсмажування їхня вага зменшується, тому виходить лише 500 грамів готової кави.
Кавове дерево схоже на вишню / Фото Pexels
Де найкраще росте кава?
Кавові дерева найкраще ростуть в так званому Кавовому поясі – тропічних регіонах без морозів, з рясними опадами та височинами, що створюють сприятливі умови для росту. Ці рослини можуть досягати 15 метрів, але фермери обрізають їх до 2 метрів. Це полегшує догляд та стимулює появу нових гілок, забезпечуючи кращу циркуляцію повітря й доступ до сонця.
Існує понад сотню видів кави, але у світовому виробництві домінують два – арабіка та робуста. Майже 70% споживачів обирають арабіку через те, що у неї кращий смак, хоч і вирощувати її складніше та дорожче.
У робусті міститься більше кофеїну, проте вона менш вибаглива до умов та краще переносить бідні ґрунти. Смак у неї гіркий, а ціна – значно дешевша за робусту.
Більшість кавових плантацій вже обладнані механічними комбайнами, проте досі збирають урожай вручну. Рельєф місцевості не завжди дозволяє використовувати техніку, а ручний збір має переваги – стиглі плоди можна зібрати, а інші залишити дозрівати.
Після збору ягоди відправляють на переробку, де відокремлюють зерна. Згодом їх обсмажують, і саме така кава вже від тропічної ферми потрапляє на полиці магазинів.
Скільки чашок кави в день покращують настрій?
Експерти рекомендують пити 1-2 чашки кави на день, щоб покращити настрій без шкоди для сну, пише The New York Times. Одна ранкова кава може не дати бажаного ефекту, а от більше чашок кави впродовж дня вже можуть спровокувати тривожність, підвищену нервозність та проблеми зі сном.
Що ще варто прочитати?
Приготування кави в турці вимагає дотримання ряду нюансів, таких як вибір зерен, помел, температура води та використання турки.
Експерти радять дотримуватися "золотої пропорції" кави, яка становить співвідношення від 1:15 до 1:20 меленої кави до води для збалансованого смаку.
Часті питання
Скільки кавових зерен може виробити одне кавове дерево за рік?
Одне кавове дерево за рік може виробити приблизно 4000 сирих зерен, з яких після обсмажування виходить лише 500 грамів готової кави.
Де найкраще ростуть кавові дерева?
Кавові дерева найкраще ростуть у Кавовому поясі — тропічних регіонах без морозів, з рясними опадами та височинами, які створюють сприятливі умови для росту.
Чому арабіка популярніша за робусту серед споживачів?
Арабіка популярніша серед споживачів, оскільки має кращий смак, хоча її вирощування складніше та дорожче. Робуста містить більше кофеїну, але має гіркий смак і дешевша.