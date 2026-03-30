Зібрав мільйони на дрони у 9 років: як живе Матвій з відео "Скоро вже буде Паска"

Матвій Брус – хлопчик із Черкащини, який став популярним завдяки відео з фразою "Скоро вже буде Паска", що миттєво розлетілося по всьому інтернету. Зараз 9-річний Матвій досі допомагає батькам у фермерстві та активно займається волонтерством.

Популярні фрази та відео часто з'являються спонтанно, без будь-якої заздалегідь продуманої мети. Так само сталося з Матвієм Брусом, фраза якого "Скоро вже буде Паска" миттєво розлетілася по всьому інтернету, і ви точно її хоча б раз чули.

Хто такий Матвій Брус і як він став популярним?

У тік тоці є популярне відео з фразою: "Скоро вже буде Паска, тож замовляйте в нас м'ясо". Її автор Матвій Брус із Черкащини, якому на той момент було 5 років.

Хлопчик росте в сім'ї фермерів, де його батько веде власний ютуб-блог. Саме завдяки цьому Матвій часто потрапляє в кадр і вже змалку проявляє інтерес до зйомок. З часом його щирість і харизма зробили свою справу – одне коротке відео розлетілося мережею та стало вірусним. За словами батька, хлопчик абсолютно природно поводиться перед камерою і сам прагне зніматися:

Він дуже хоче зніматися, він бачить, як я це роблю, і теж хоче. Він не боїться камери, не соромиться, поводиться доволі відкрито – навіть мені іноді ніяково,

– розповідав для Суспільного тато Матвія, Володимир Брус.

Як зараз живе Матвій Брус?

Зараз Матвій уже 9-річний хлопчик із Чернігівської області. Він досі допомагає батькам у фермерстві, а також активно займається волонтерством. За чотири роки великої війни Матвій відправив на фронт понад 1500 FPV-дронів і більше 20 автомобілів для українських захисників.

Хлопчик також продовжує співпрацю з брендом Мюслі UA, з яким записав три музичні композиції, остання з яких присвячена Новому року "Скоро вже буде свято". Батько Матвія, Володимир Брус, розповідає про його залучення до ютуб-каналу "Вовка Брус", який спершу був сімейним блогом про фермерство.

Тепер головна зірка каналу – Матвій. Щовівторка він проводить прямі ефіри разом із батьком, де збирають кошти на FPV-дрони та автомобілі для українських військових.

Кілька разів за ефір збирали по 100 тисяч гривень. Всього за цей час вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень. До нас приєднуються з усієї України і навіть з Америки,

– зазначив Володимир Брус для телеканалу "Дім".

Окрім волонтерства, Матвій відвідує місцеву школу, де старшокласники часто просять у нього автографи. У планах родини запустити мініфабрики з вирощування курей-бройлерів, комбікормового заводу та розширення виробництва ковбаси, а також продаж копчених курей, щоб зробити сімейне фермерство ще більш прибутковим.

