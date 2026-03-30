Зібрав мільйони на дрони у 9 років: як живе Матвій з відео "Скоро вже буде Паска"
- Матвій Брус став популярним завдяки вірусному відео в тік тоці з фразою "Скоро вже буде Паска", яке він записав у віці 5 років.
- Зараз, у 9 років, Матвій активно займається волонтерством, допомагаючи збирати кошти на FPV-дрони та автомобілі для українських військових, і продовжує зніматися для ютуб-каналу "Вовка Брус".
Матвій Брус – хлопчик із Черкащини, який став популярним завдяки відео з фразою "Скоро вже буде Паска", що миттєво розлетілося по всьому інтернету. Зараз 9-річний Матвій досі допомагає батькам у фермерстві та активно займається волонтерством.
Популярні фрази та відео часто з'являються спонтанно, без будь-якої заздалегідь продуманої мети. Так само сталося з Матвієм Брусом, фраза якого "Скоро вже буде Паска" миттєво розлетілася по всьому інтернету, і ви точно її хоча б раз чули.
Дивіться також Кадр, що збив усіх з пантелику: як на фото 1940-х помітили справжній смартфон
Хто такий Матвій Брус і як він став популярним?
У тік тоці є популярне відео з фразою: "Скоро вже буде Паска, тож замовляйте в нас м'ясо". Її автор Матвій Брус із Черкащини, якому на той момент було 5 років.
Оригінальне відео "Скоро вже буде Паска": дивитись відео
Хлопчик росте в сім'ї фермерів, де його батько веде власний ютуб-блог. Саме завдяки цьому Матвій часто потрапляє в кадр і вже змалку проявляє інтерес до зйомок. З часом його щирість і харизма зробили свою справу – одне коротке відео розлетілося мережею та стало вірусним. За словами батька, хлопчик абсолютно природно поводиться перед камерою і сам прагне зніматися:
Він дуже хоче зніматися, він бачить, як я це роблю, і теж хоче. Він не боїться камери, не соромиться, поводиться доволі відкрито – навіть мені іноді ніяково,
– розповідав для Суспільного тато Матвія, Володимир Брус.
Як зараз живе Матвій Брус?
Зараз Матвій уже 9-річний хлопчик із Чернігівської області. Він досі допомагає батькам у фермерстві, а також активно займається волонтерством. За чотири роки великої війни Матвій відправив на фронт понад 1500 FPV-дронів і більше 20 автомобілів для українських захисників.
Хлопчик також продовжує співпрацю з брендом Мюслі UA, з яким записав три музичні композиції, остання з яких присвячена Новому року "Скоро вже буде свято". Батько Матвія, Володимир Брус, розповідає про його залучення до ютуб-каналу "Вовка Брус", який спершу був сімейним блогом про фермерство.
Тепер головна зірка каналу – Матвій. Щовівторка він проводить прямі ефіри разом із батьком, де збирають кошти на FPV-дрони та автомобілі для українських військових.
Кілька разів за ефір збирали по 100 тисяч гривень. Всього за цей час вдалося зібрати понад 20 мільйонів гривень. До нас приєднуються з усієї України і навіть з Америки,
– зазначив Володимир Брус для телеканалу "Дім".
Окрім волонтерства, Матвій відвідує місцеву школу, де старшокласники часто просять у нього автографи. У планах родини запустити мініфабрики з вирощування курей-бройлерів, комбікормового заводу та розширення виробництва ковбаси, а також продаж копчених курей, щоб зробити сімейне фермерство ще більш прибутковим.
Які ще цікаві новинки варто прочитати?
Чи знали ви, скільки років найстарішому бульйону у світі? У Бангкоку в закладі Wattana Panich вже понад 50 років готують бульйон, який ніколи не оновлюють повністю, додаючи лише воду, м'ясо та спеції.
Також дізнайтесь, де у Львові скуштувати найсмачніший хот-дог часів студенства міленіалів. Йдеться про точку Біг Бургер, де вже багато років готують хот-доги з щедрим наповненням: морква, кукурудза, соуси – і все це у значно більших об'ємах, ніж звикли бачити у сучасних закладах.
Часті питання
