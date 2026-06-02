"Спробуйте вимовити": британську журналістку вразила українська "ї"

На своїй сторінці в Instagram британська журналістка та авторка книги "Як убити мову" Софія Сміт Ґалер опублікувала відео, де звернула увагу на українську літеру "ї". Річ у тім, що за словами Софії, вимовити цей звук для носіїв англійської мови є викликом, але вона закликає спробувати зробити це.

У чому особливість букви "ї" та чому назву столиці часто вимовляли у перекладі на англійську неправильно, розповідає Софія Сміт Ґалер у відео.

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Британська журналістка пояснює, чому правильно вимовляти Kyiv, а не Kiev

Софія Сміт Ґалер пригадала, що раніше назву столиці України писали та вимовляли не правильно, а "Kiev". І зміна цього на "Kyiv" була значно важливішою, аніж здається на перший погляд.

За словами журналістки, українська мова століттями зазнавала утиску з боку Російської імперії та СРСР. А в теперішній війні Росія намагається знову витіснити українську мову з тих місць, які вона окупувала. І робиться це для того, щоб знову нав'язати російську мову на Заході.

Політика та укази часто призводили до того, що українська мова часто знецінювалася в суспільному житті, в політиці, в університетах. Іноді її навіть помилково називали діалектом російської. Україна здобула незалежність у 1991 році, тож лише трохи понад 30 років тому країна змогла значно оговтатися від цього лінгвоциду,

– зазначає Софія.

Водночас сучасна кампанія "Kyiv Not Kiev" фактично стала частиною боротьбою за українську мову та культурну ідентичність. Ініціатива була настільки успішною, що навіть популярну страву "Chicken Kiev" у багатьох країнах перейменували на "Chicken Kyiv".

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Окремо письменниця зосередила увагу на літері "ї", яку вона назвала "дуже крутим звуком", якого немає в англійській мові.

Я закликаю всіх, хто готовий до виклику, спробувати його вимовити,

– зазначила Софія Ґалер наприкінці допису та поставила сердечко поруч з "ї".

Чому не всі українські слова перекладаються на інші мови

Як розповідає експерт з ораторського мистецтва Павло Мацьопа, деякі українські слова важко перекласти іншими мовами. Через те, що вони передають не лише значення, але й культурні зв'язки, для іноземців вони можуть здаватися незрозумілими.

До списку таких слів входять "кум" та "кума", які в українській мові означають не лише людей, що беруть участь в обряді хрещення, але й духовних батьків. Відтак точних відповідників цих слів в інших мовах немає, хоч є поняття такі, як хрещений батько та хрещена мати, але вони не передають тієї глибини стосунків.

Крім того, в таких регіонах, як-от Буковина, Закарпаття та в частині Галичині, хрещених батьків називають також нанашками.