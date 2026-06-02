В чем особенность буквы "ї" и почему название столицы часто произносили в переводе на английский неправильно, рассказывает София Смит Галер в видео.

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Британская журналистка объясняет, почему правильно произносить Kyiv, а не Kiev

София Смит Галер вспомнила, что раньше название столицы Украины писали и произносили не правильно, а "Kiev". И изменение этого на "Kyiv" было значительно важнее, чем кажется на первый взгляд.

По словам журналистки, украинский язык веками подвергался притеснению со стороны Российской империи и СССР. А в нынешней войне Россия пытается снова вытеснить украинский язык из тех мест, которые она оккупировала. И делается это для того, чтобы снова навязать русский язык на Западе.

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Политика и указы часто приводили к тому, что украинский язык часто обесценивался в общественной жизни, в политике, в университетах. Иногда его даже ошибочно называли диалектом русского. Украина обрела независимость в 1991 году, поэтому только чуть более 30 лет назад страна смогла значительно оправиться от этого лингвоцида,

– отмечает София.

В то же время современная кампания "Kyiv Not Kiev" фактически стала частью борьбы за украинский язык и культурную идентичность. Инициатива была настолько успешной, что даже популярное блюдо "Chicken Kiev" во многих странах переименовали в "Chicken Kyiv".

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Отдельно писательница сосредоточила внимание на букве "ї", которую она назвала "очень крутым звуком", которого нет в английском языке.

Я призываю всех, кто готов к вызову, попробовать его произнести,

– отметила София Галер в конце сообщения и поставила сердечко рядом с "ї".

Почему не все украинские слова переводятся на другие языки

Как рассказывает эксперт по ораторскому искусству Павел Мацьопа, некоторые украинские слова трудно перевести на на другие языки. Из-за того, что они передают не только значение, но и культурные связи, для иностранцев они могут казаться непонятными.

В список таких слов входят "кум" и "кума", которые в украинском языке означают не только людей, участвующих в обряде крещения, но и духовных родителей. Поэтому точных аналогов этих слов в других языках нет, хотя есть понятия такие, как крестный отец и крестная мать, но они не передают той глубины отношений.

Кроме того, в таких регионах, как Буковина, Закарпатье и в части Галичине, крестных родителей называют также нанашками.