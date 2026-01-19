Зарплата 120 тисяч доларів, але жодного охочого: чому ці вакансії оминають працівники

У США пропонують зарплати до 120 тисяч доларів на рік, але тисячі таких вакансій так і залишаються порожніми. Причина такого дефіциту виглядає дещо неочікуваною.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

Дивіться також Їм скорочення не грозить: названо 10 професій, які будуть популярними попри розвиток ШІ

Яких працівників у США бракує найбільше?

Автомобільні гіганти, які в роки Другої світової війни масово залучали робітників для виробництва техніки для фронту, нині стикаються з гострою нестачею кваліфікованих робітників.

Генеральний директор Ford Джим Фарлі повідомив, що компанія має близько п'яти тисяч відкритих вакансій для механіків із потенційною зарплатою до 120 тисяч доларів на рік, що майже удвічі більше за середню зарплату у США.

У США спостерігається брак кваліфікованих механіків / Фото Unsplash

Втім, заповнити ці позиції вкрай складно, оскільки США стикаються з нестачею традиційних робітників. За словами Фарлі, сьогодні в США є понад мільйон незакритих вакансій у критично важливих сферах, зокрема, служби екстреної допомоги, вантажні перевезення, заводські робітники, сантехніки, електрики та ремісники.

Він додав, що в багатьох автосалонах по всій країні є повністю обладнані майстерні, однак працювати в них просто нікому.

Чому виник кадровий дефіцит?

У виданні припускають, що одна з причин кадрового дефіциту полягає в тривалому шляху до високих заробітків у цій сфері. Значна частина механіків працює за фіксованою ставкою, коли дохід залежить не від кількості відпрацьованих годин, а від швидкості виконання робіт. Через це шестизначні доходи зазвичай стають реальністю лише після багатьох років практики.

Ще одним стримувальним фактором є тривале навчання професії, яке може тривати 5 років і більше. Водночас, для тих, хто готовий пройти цей шлях, фінансова винагорода може бути суттєвою.

Шлях до високих заробітків є тривалим / Фото Unsplash

Як приклад наводиться 39-річний мешканець Огайо Тед Хаммель, який працює старшим майстром-техніком і спеціалізується на ремонті трансмісій. Його річний дохід сягає близько 160 тисяч доларів. Разом із тим, Хаммель зізнається, що знадобилося понад 10 років роботи, аби лише перетнути поріг у 100 тисяч доларів на рік.

Він розповів, що розпочав працювати автомеханіком у 2012 році, а шестизначний дохід зміг отримати лише у 2022 році. Нині ж стартова зарплата для кваліфікованих робітників становить близько 42 тисяч доларів на рік.

Зазвичай для цієї посади вимагається близько восьми років досвіду роботи або стажування, при цьому наявність вищої освіти не є обов'язковою вимогою.

Яка середня заробітна плата у США?

Згідно з останнім звітом Бюро статистики праці США (BLS), медіанна заробітна плата американців, які працюють повний робочий день, наприкінці 2025 року досягла 1 214 доларів на тиждень (приблизно 63 128 доларів на рік).

Водночас найбільш високооплачуваними залишаються управлінські та професійні сфери (менеджмент, ІТ, інженерія), де середня зарплата чоловіків становить близько 1 912 доларів, а жінок – 1 466 доларів на тиждень.

Чого хоче сучасна молодь від роботи?