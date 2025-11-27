Чому станція метро "Дарниця" у Києві мала бути зовсім інакшою та що змінило план будівництва
- Станція метро "Дарниця" повинна була бути підземною, але через проблемні ґрунти стала наземною, схожою на вокзал.
- Київський метрополітен має три лінії, відкрився в 1960 році, і включає 52 станції, зокрема станцію "Дарниця" на червоній лінії.
Історія українського метрополітену має чим здивувати. Кожна станція має власні цікавинки, які пов'язані із будівництвом.
Наприклад, станція метро "Дарниця" більше схожа на вокзал і цьому є причина. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.
Дивіться також Хто з акторів серіалу "Дивні дива" має українське походження: відповідь вас здивує
Що відомо про станцію метро "Дарниця"?
Станція метро "Дарниця" відкрилась у 1965 році, проте цікаво зовсім інше. Спершу її планували відкривати на іншому місці.
Відповідно до першого проєкту, станція буде глибокою, під житловими кварталами, але виявилось, що ґрунти там проблемні, тому інженери вирішили зробити станцію наземною.
Станція метро "Дарниця" мала бути інакшою: дивіться відео
Саме тому вона виглядає не як типове метро, а як щось між вокзалом і платформою електрички. Свою назву вона отримала через те, що поряд легендарний Дарницький вокзал, один з найбільших залізничних вузлів України.
Метро фактично будували так, щоб люди могли пересідати на потяги. Ця станція повинна була зробити життя киян зручнішим та спростити добирання до вокзалу.
Що відомо про Київський метрополітен?
У метро Києва є три лінії: червона, синя та зелена. Наприклад, стація метро "Дарниця" розташована на червоній лінії. У Вікіпедії мовиться, що експлуатаційна довжина цих ліній становить 69,648 кілометра та налічує 52 станції із трьома підземними вузлами пересадки в центрі міста.
Київський метрополітен відкрився 6 листопада 1960 року і став 14-м метрополітеном в Європі.
Що відомо про станцію метро "Печерська"?
- Будівництво станції метро "Печерська" тривало дуже довго, адже було заморожено на 15 років. Причиною цього стали складні геологічні умови. "Печерська" – 39 станція метрополітену Києва. Будівництво тривало разом із двома наступними станціями.
- Його заморозили у 1980-х роках, а в експлуатацію станцію здали лише у 1997 році. Це сталось на 6 років пізніше, ніж планувалось спершу.
- Назва станції відсилає нас до Києво-Печерської лаври. На асоціацію також наштовхує дизайн станції: позолочені літери на назві та білий мармур, який символізує стіни собору.