Київський метрополітен приховує багато цікавого. Зокрема, кожна станція має свою власну історію, яка може зацікавити.

Наприклад, станція "Хрещатик" зараз є однією із найважливіших станцій. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.

Що відомо про станцію "Хрещатик"?

"Хрещатик" відкрили у 1960 році. Спершу ця станція майже не мала жодних прикрас – це була звичайна колонна станція, яка дуже швидко стала головною точкою в центрі міста.

Свою назву вона отримала на честь вулиці, яку вважають серцем столиці.

Станція метро "Хрещатик": дивіться відео

Крім цього, спершу там був всього один вихід – у бік Інститутської. Той, яким користуються зараз – вестибюль на розі Хрещатика та Прорізної – з'явився у 1976 році. Того ж року "Хрещатик" стала першою пересадочною станцією Києва.

Її з'єднали переходом із станцією "Майдан Незалежності". Щодня через "Хрещатик" проходять десятки тисяч людей.

Що відомо про станцію "Театральна"?