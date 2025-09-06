Наприклад, станція "Хрещатик" зараз є однією із найважливіших станцій. Про це пише 24 Канал із посиланням на ТиКиїв.
Дивіться також Як одна з головних героїнь серіалу "Всі жінки – відьми" відреагувала його на українську назву
Що відомо про станцію "Хрещатик"?
"Хрещатик" відкрили у 1960 році. Спершу ця станція майже не мала жодних прикрас – це була звичайна колонна станція, яка дуже швидко стала головною точкою в центрі міста.
Свою назву вона отримала на честь вулиці, яку вважають серцем столиці.
Станція метро "Хрещатик": дивіться відео
Крім цього, спершу там був всього один вихід – у бік Інститутської. Той, яким користуються зараз – вестибюль на розі Хрещатика та Прорізної – з'явився у 1976 році. Того ж року "Хрещатик" стала першою пересадочною станцією Києва.
Її з'єднали переходом із станцією "Майдан Незалежності". Щодня через "Хрещатик" проходять десятки тисяч людей.
Що відомо про станцію "Театральна"?
- Станція "Театральна" Київського метро відкрита 6 листопада 1987 року, спочатку називалась "Ленінська", але у 1993 році отримала сучасну назву, і стала ключовим пересадковим вузлом.
- Вона пов'язана із тим, що поряд розташована Національна опера імені Тараса Шевченка. "Театральну" довелось буквально вбудовувати у простір між "Університетом" та "Хрещатиком".
- Для цього прорізали перегін і облаштували нову камеру-станцію. Пізніше з'явився перехід на "Золоті ворота".