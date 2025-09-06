Например, станция "Крещатик" сейчас является одной из важнейших станций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.

Что известно о станции "Крещатик"?

"Крещатик" открыли в 1960 году. Сначала эта станция почти не имела никаких украшений – это была обычная колонная станция, которая очень быстро стала главной точкой в центре города.

Свое название она получила в честь улицы, которую считают сердцем столицы.

Станция метро "Крещатик": смотрите видео

Кроме этого, сначала там был всего один выход – в сторону Институтской. Тот, которым пользуются сейчас – вестибюль на углу Крещатика и Прорезной – появился в 1976 году. В том же году "Крещатик" стала первой пересадочной станцией Киева.

Ее соединили переходом со станцией "Майдан Независимости". Ежедневно через "Крещатик" проходят десятки тысяч людей.

Что известно о станции "Театральная"?