Например, станция "Крещатик" сейчас является одной из важнейших станций. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ТыКиев.
Что известно о станции "Крещатик"?
"Крещатик" открыли в 1960 году. Сначала эта станция почти не имела никаких украшений – это была обычная колонная станция, которая очень быстро стала главной точкой в центре города.
Свое название она получила в честь улицы, которую считают сердцем столицы.
Кроме этого, сначала там был всего один выход – в сторону Институтской. Тот, которым пользуются сейчас – вестибюль на углу Крещатика и Прорезной – появился в 1976 году. В том же году "Крещатик" стала первой пересадочной станцией Киева.
Ее соединили переходом со станцией "Майдан Независимости". Ежедневно через "Крещатик" проходят десятки тысяч людей.
Что известно о станции "Театральная"?
- Станция "Театральная" Киевского метро открыта 6 ноября 1987 года, сначала называлась "Ленинская", но в 1993 году получила современное название, и стала ключевым пересадочным узлом.
- Она связана с тем, что рядом расположена Национальная опера имени Тараса Шевченко. "Театральную" пришлось буквально встраивать в пространство между "Университетом" и "Крещатиком".
- Для этого прорезали перегон и обустроили новую камеру-станцию. Позже появился переход на "Золотые ворота".