Поєднання світла та моря: який виглядє має одна із найкрасивіших станцій метро у світі

У світі є чимало різних станцій метро, які можуть здивувати. Серед них є тематичні підземки та ті, які вражають своїм оздобленням та дизайном.

Серед таких станцій варто відзначити Толедо у Італії, а саме в Неаполі. Про це пише The Telegraph.

Що відомо про цю станцію?

Станцію метро Toledo збудували у 2012 році. Вона розташована на 1 лінії Неаполітанського метрополітену. Ця підземка вважається однією із найкрасивіших у світі. Вона є частино. проєкту "Станція мистецтва", який покликаний перетворювати різні станції метро на витвори мистецтва.



Ця станція метро вражає красою / Фото Вікіпедії

Дизайнери Толедо надихались морем та світлом. Особливістю є "Кратер де Луз" – це овір, який проходить крізь всі рівні станції. Так світло може потрапляти у метро. Також ця станція метро оздоблена мозаїками Вільяма Кентріджа та Роберта Вілсона.

Ця станція дійсно виглядає як поєднання стилю та глибокого сенсу у дизайні. Не дивно, що вона неодноразово отримувала різні нагороди.

До речі, станція метро Arts et Métiers у Парижі натхненна мотивами творів Жюля Верна, зокрема підводним човном "Наутилус", пише Sortir a Paris.

Ця станція метро є однією із найкрасивіших та розташована у самому серці столиці Франції. Водночас вона не завжди мала такий вигляд: до 1994 року вона була цілком звичайною. Ремонт там розпочали на честь 200-річчя Національної консерваторії мистецтв та ремесел.

Що відомо про станцію метро "Арсенальна"?