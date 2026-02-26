Поєднання світла та моря: який виглядє має одна із найкрасивіших станцій метро у світі
- Станція метро Толедо в Неаполі, збудована у 2012 році, відома своїм мистецьким дизайном за проєктом "Станція мистецтва".
- Станція "Арсенальна" в Києві є найглибшою в Європі, розташована на понад 105 метрів під землею.
У світі є чимало різних станцій метро, які можуть здивувати. Серед них є тематичні підземки та ті, які вражають своїм оздобленням та дизайном.
Серед таких станцій варто відзначити Толедо у Італії, а саме в Неаполі. Про це пише The Telegraph.
Що відомо про цю станцію?
Станцію метро Toledo збудували у 2012 році. Вона розташована на 1 лінії Неаполітанського метрополітену. Ця підземка вважається однією із найкрасивіших у світі. Вона є частино. проєкту "Станція мистецтва", який покликаний перетворювати різні станції метро на витвори мистецтва.
Ця станція метро вражає красою / Фото Вікіпедії
Дизайнери Толедо надихались морем та світлом. Особливістю є "Кратер де Луз" – це овір, який проходить крізь всі рівні станції. Так світло може потрапляти у метро. Також ця станція метро оздоблена мозаїками Вільяма Кентріджа та Роберта Вілсона.
Ця станція дійсно виглядає як поєднання стилю та глибокого сенсу у дизайні. Не дивно, що вона неодноразово отримувала різні нагороди.
До речі, станція метро Arts et Métiers у Парижі натхненна мотивами творів Жюля Верна, зокрема підводним човном "Наутилус", пише Sortir a Paris.
Ця станція метро є однією із найкрасивіших та розташована у самому серці столиці Франції. Водночас вона не завжди мала такий вигляд: до 1994 року вона була цілком звичайною. Ремонт там розпочали на честь 200-річчя Національної консерваторії мистецтв та ремесел.
Що відомо про станцію метро "Арсенальна"?
- "Арсенальна" довго вважалась найглибшою станцією у світі, проте зараз вона втримує титул найглибшої в Європі – понад 105 метрів під землею. Спуск ескалатором займає приблизно 5 хвилин. Це доволі багато, якщо порівнювати з іншими.
- Однак у такої глибини є причини. Станцію збудували саме так через круті схили Дніпра. Водночас є також версія, що під час Холодної війни у товщі землі над "Арсенальною" облаштували секретні бункери та сховища, однак жодних підтверджень цьому немає.
- Її вважають одним із найбільш загадкових об'єктів Києва.