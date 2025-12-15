Не тільки "Яворина": які 5 пісень Степана Гіги ви зобов'язані прослухати

Степан Гіга – один із видатних музикантів, які запам'ятались кільком поколінням. Його пісні звучали та продовжать звучати, попри все.

Нещодавно стало відомо, що Степан Гіга помер, проте він залишив неабиякий музичний спадок. 24 Канал розповідає про 5 найпопулярніших пісень виконавця.

Які пісні Степана Гіги послухати?

Чи не найвідоміша пісня артиста, яка звучала на багатьох святах, "Цей сон". Її написали у далекому 2005 році, проте чи не найбільшу популярність вона здобула через 20 років після написання.

"Цей сон": дивіться відео

Наступна пісня, про яку хочеться згадати, це "Друзі мої". Вона стала неформальним гімном дружби, часто звучить на застіллях та зустрічах, і входить до його дебютного альбому з тією ж назвою, що вийшов у 1995 році.

"Друзі мої": дивіться відео

Пісня "Третій тост" присвячена любові, адже саме за неї піднімають третій тост на застіллях. Вона також часто звучала саме у теплому колі.

"Третій тост": дивіться відео

Пісня Степана Гіги під назвою "Смереки осені не знають", яка стала справжнім хітом наприкінці 1991 року, нещодавно пережила нове відродження популярності в TikTok та отримала нове аранжування. У пісні розкривається вічна тема кохання через образи смерек, що не знають осінніх змін.

"Смереки осені не знають": дивіться відео

Пісня "Яворина" була написана із присвятою Назарію Яремчуку. Вона стала візитівкою Степана Гіги, адже вона є чи не найвідомішою із усіх.

"Яворина": дивіться відео

Де написали пісню "Цей сон"?

Чи задумувались ви, де саме Степан Гіга створив свої популярні хіти? Однією з таких локацій стало озеро Світязь, яке надихнуло артиста на написання пісень "Цей сон" та "Яворина".

Озеро Світязь – це найбільша й одна з найглибших водойм України, розташована серед Шацьких озер. Воно має карстове походження і підживлюється артезіанськими джерелами. Світязь нагадує море не лише розміром, а й м'яким піщаним дном та хвилями під час вітру, мовиться у матеріаі "Головні новини Шацька".

Що відомо про Степана Гігу?