Стрітення Господнє: історія свята та народні прикмети

Стрітення Господнє – одне з найдавніших християнських свят, яке символізує зустріч людства з Богом. Його відзначають на 40-й день після Різдва на згадку про принесення немовляти Ісуса до Єрусалимського храму.

Про походження та історію свята Стрітення Господнього розповідає "Духовна велич Львова".

Яка історія свята Стрітення?

Стрітення Господнє присвячене принесенню немовляти Ісуса до храму в Єрусалимі, коли Марія та Йосиф виконали припис Мойсеєвого закону про посвячення первородного сина Богові.

Ця подія відбулася на сороковий день після Різдва Христового і була описана євангелістом Лукою. У храмі Спасителя зустріли праведний старець Симеон і пророчиця Анна.

Симеон, якому Святим Духом було відкрито, що він не помре, доки не побачить Месію, взяв Дитя на руки та виголосив молитву: "Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі, бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами; світло на просвіту поганам, і славу твого люду – Ізраїля" (Лк. 2:29–32).

Ці слова часто звучать під час богослужінь, а також супроводжують обряд воцерковлення під час Хрещення, коли дитину вперше вносять до святилища храму.

Окрім того, Стрітення Господнє є Всесвітнім днем богопосвяченого життя, який у 1997 році запровадив Папа Іван Павло II. У цей день Церква вшановує праведного Симеона та пророчицю Анну, а також усіх богопосвячених осіб – ченців і черниць, які відгукнулися на Боже покликання та присвятили Йому своє життя.

Святом Стрітення завершується сорокаденний різдвяний період, після чого Церква поступово починає готуватися до Великого посту.

Які є прикмети на Стрітення Господнє?

наші предки за погодою на Стрітення намагалися передбачити те, якою буде майбутня весна, літо та врожай:

ясна й тепла погода віщувала добрий урожай;

відлига обіцяла пізню та дощову весну;

сильна заметіль передбачала також затримку весни;

теплий день пророкував ранню і теплу весну;

великі бурульки, що звисали з дахів, віщували багатий врожай кукурудзи;

ясне небо напередодні свята обіцяло щедрий урожай фруктів і ягід;

сонячна та безвітряна погода була хорошою ознакою для пасічників;

дощ на Стрітення передбачав спекотне літо, а сніг – пізні заморозки навесні.

Також наші предки вірили, що якщо вночі видно багато зірок, весна прийде пізно.

Коли відзначають Стрітення за новим календарем?