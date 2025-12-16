Міг ніколи не стати актором: яку професію ледь не обрав Тарас Цимбалюк

Сьогодні Тарас Цимбалюк відомий як один із найпопулярніших українських акторів. Однак його життєвий шлях міг скластися зовсім інакше.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Znaki FM.

Ким міг стати Тарас Цимбалюк, якби не обрав акторство?

У дитинстві Тарас Цимбалюк займався бальними танцями, дзюдо та боксом. Вже у старших класах Цимбалюк дедалі більше тягнувся до сцени та творчості. Захопившись КВК він навіть замислився про професію гумориста.

Цілком імовірно, що сьогодні Цимбалюк міг би виступати на сцені як комік, але батько порадив обрати напрям із ширшими можливостями й почати навчатися в театральному інституті.

Тарас Цимбалюк міг стати гумористом / Фото з Instagram-сторінки актора

Крім того, до популярності Цимбалюк брав участь у модних показах, знімався в масовці, а певний час навіть працював кальянником.

Яким був дебют Цимбалюка у кіно?

Як пише англомовний біографічний ресурс Golden, у 2011 році Цимбалюк вперше з'явився на екрані у серіалі "Щоденники темного", де зіграв другорядну роль. Ця поява на екрані стала початком його професійної кар'єри в кіно та телебаченні.

Зазначається, що на початку акторської кар'єри Цимбалюк часто носив поголену голову і виконував ролі бандитів та охоронців.

Вже згодом актор отримав помітніші ролі у серіалах і фільмах, які зробили його одним із найбільш упізнаваних українських акторів сучасності.

За зйомки у якому серіалі Цимбалюк отримав найбільший гонорар?