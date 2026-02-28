Ви бачили це сотні разів: що означає секретний код, який приховано в усіх мультфільмах Pixar

У мультфільмах Pixar та Disney уважні глядачі не раз помічали загадковий код A113, що з'являється у найнесподіваніших місцях. Виявляється, це прихована деталь з глибоким змістом.

Вона відсилає нас до аудиторії в Каліфорнійському інституті мистецтв, пише Medium.

Дивіться також Ви бачите його майже щодня: який культовий логотип намалював Сальвадор Далі

Що означає код А113 в мультфільмах?

Якщо ви бодай раз дивилися фільми Pixar чи Disney, то могли помітити загадковий код A113, який з'являється у найнесподіваніших місцях. І це зовсім не випадковість.

A113 – це своєрідна данина номеру аудиторії в Каліфорнійському інституті мистецтв, де навчалися багато майбутніх зірок анімації, зокрема й засновники Pixar. Саме там вони опановували графічний дизайн та анімацію.

Де можна побачити код A113 у мультфільмах Pixar: дивіться відео

Згодом цей код перетворився на кумедний внутрішній жарт, що пов'язує аніматорів з їхніми початками. Вона прихована на виду для того, аби знайти її могли лише найуважніші глядачі.

З роками пошук A113 став улюбленим заняттям серед фанатів.

Яким був перший мультфільм Pixar?

Як повідомляє EBSCO, Pixar Animation Studios заснували у 1979 році як підрозділ Lucasfilm, а світовий успіх прийшов у 1995 році після виходу "Історії іграшок" – першого повнометражного фільму, знятого за допомогою комп'ютерної анімації.

"Історія іграшок": дивіться трейлер

Співпраця з Walt Disney Productions відкрила шлях до появи хітів, серед яких "У пошуках нема", "Суперсімейка" та "Вгору".

Після придбання компанією The Walt Disney Company у 2006 році Pixar зуміла зберегти творчу незалежність і продовжила випускати успішні проєкти, що однаково зворушують і дітей, і дорослих.

Хто з українців працював над створенням культових персонажів Disney?