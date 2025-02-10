Тімоті Снайдер розповів, книгу якого українця зараз читає та що рекомендує прочитати кожному

Історик та друг України Тімоті Снайдер є не тільки фаховим науковцем, але й поціновувачем літератури. Він полюбляє читати і художню літературу, і праці інших істориків щодо тем, з якими не працює сам.

Зараз же Тімоті Снайдер читає книгу українського автора й активно вчить українську мову. Яку книгу читає історик та які книги радить прочитати кожному – розповідає 24 Канал з посиланням на книгарню "Сенс".

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Що читає Тімоті Снайдер і радить читати іншим

Історик розповів, що зараз читає дві книги – одну французькою, а іншу – українською. І мова йде про "Кінець однієї леґенди" Юрія Шевельова – одного з найвидатніших українських інтелектуалів, мовознавця, який після Другої світової війни емігрував до Європи, а потім – до США та викладав у Гарвардському та Колумбійському університетах.



"Кінець однієї леґенди" / Фото видавництва "Віхола"

У відповідь на питання про те, які би книги він порадив для прочитання кожному, Тімоті Снайдер назвав 3 твори:

" 1984 " Джорджа Орвелла"

" Джорджа Орвелла" " Джерела тоталітаризму " Ханни Арендт;

" Ханни Арендт; "Оповідь служниці" Марґарет Етвуд.

Що читає Тімоті Снайдер: дивіться відео

А ось щодо улюблених письменників, Снайдер каже, що таких у нього немає. Історик каже, що як буде мати час, то намагатиметься читати більше романів та праць колег, які досліджують інші історичні теми, відмінні від того, що досліджує він.