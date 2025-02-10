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Тренди Будь у тренді Тімоті Снайдер розповів, книгу якого українця зараз читає та що рекомендує прочитати кожному
10 лютого, 20:38
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Тімоті Снайдер розповів, книгу якого українця зараз читає та що рекомендує прочитати кожному

Юрій Семенюк
Основні тези
  • Тімоті Снайдер читає книгу "Кінець однієї леґенди" українського інтелектуала Юрія Шевельова.
  • Снайдер рекомендує прочитати "1984" Джорджа Орвелла, "Джерела тоталітаризму" Ханни Арендт, та "Оповідь служниці" Марґарет Етвуд.

Історик та друг України Тімоті Снайдер є не тільки фаховим науковцем, але й поціновувачем літератури. Він полюбляє читати і художню літературу, і праці інших істориків щодо тем, з якими не працює сам.

Зараз же Тімоті Снайдер читає книгу українського автора й активно вчить українську мову. Яку книгу читає історик та які книги радить прочитати кожному – розповідає 24 Канал з посиланням на книгарню "Сенс".

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Що читає Тімоті Снайдер і радить читати іншим

Історик розповів, що зараз читає дві книги – одну французькою, а іншу – українською. І мова йде про "Кінець однієї леґенди" Юрія Шевельова – одного з найвидатніших українських інтелектуалів, мовознавця, який після Другої світової війни емігрував до Європи, а потім – до США та викладав у Гарвардському та Колумбійському університетах.


"Кінець однієї леґенди" / Фото видавництва "Віхола"

У відповідь на питання про те, які би книги він порадив для прочитання кожному, Тімоті Снайдер назвав 3 твори:

  • "1984" Джорджа Орвелла"
  • "Джерела тоталітаризму" Ханни Арендт;
  • "Оповідь служниці" Марґарет Етвуд.

Що читає Тімоті Снайдер: дивіться відео

А ось щодо улюблених письменників, Снайдер каже, що таких у нього немає. Історик каже, що як буде мати час, то намагатиметься читати більше романів та праць колег, які досліджують інші історичні теми, відмінні від того, що досліджує він.