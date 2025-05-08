Цього не показали у фільмі: що насправді було найкоштовнішим на "Титаніку"
- Найцінніший вантаж на "Титаніку" було застрахованих на понад 2 мільйони доларів.
- Серед інших цінних втрат були картина Меррі-Жозефа Блонделя, коштовне видання "Рубайят", роялі Steinway, автомобіль Renault 1912 року, порцелянові вироби та опіум.
Серед усього, що затонуло разом із "Титаніком", був вантаж, дорожчий за золото та діаманти. Його ціна – мільйони доларів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.
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Яка річ була найдорожчою на "Титаніку"
Найціннішим вантажем, що зник разом із "Титаніком", виявилися понад 40 ящиків екзотичного пір’я, застрахованих на понад 2 мільйони доларів. Воно похило від "величезних" птахів і було призначене для модисток у Нью-Йорку.
Серед інших цінних втрат були:
- картина Меррі-Жозефа Блонделя "Черкеска у ванній", на яку подали позов на 100 000 доларів (у сучасному еквіваленті – близько 2 мільйонів);
- коштовне видання "Рубайят" Омара Хайяма;
- п’ять роялів Steinway;
- автомобіль Renault 1912 року;
- перші видання творів Френсіса Бекона;
- порцелянові вироби;
- опіум.
Найціннішим на борту "Титаніка" було екзотичне пір'я / Кадр з фільму "Титанік"
Чому екзотичне пір'я було таким дорогим
На початку 20 століття американська мода на капелюхи спричинила шалену потребу у пір’ї. Для виготовлення вишуканих головних уборів використовували пір’я чапель, страусів, а іноді й цілі пташині туші. Через високий попит, зокрема з боку таких модисток, як Керолайн Ребу і Ліллі Даш, відбулося масове винищення птахів.
Особливо постраждав каролінський папуга, адже його яскраве пір’я було надзвичайно популярним серед виробників капелюхів. Через полювання, яке посилювалося саме в період розмноження, популяція цього виду швидко зникла.
Опудало каролінського папуги / Фото Wikipedia
Реакцією на це стало заснування Товариства Одюбона і ухвалення Закону про мігруючих птахів у 1918 році. Ці заходи стали ключовими у захисті дикої природи. Але для каролінського папуги це рішення прийшло надто пізно – він став жертвою модної індустрії, яка незабаром сама зникла.