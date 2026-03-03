Не лише головна героїня "Дивних див": що ви точно не знали про акторку Міллі Боббі Браун
- Міллі Боббі Браун розпочала кар'єру в Лос-Анджелесі, отримавши світову популярність завдяки ролі Одинадцять у серіалі "Дивні дива".
- Окрім акторства, вона є продюсеркою, власницею бренду краси Florence by mills, та займається іншими бізнес-ініціативами, такими як виробництво кави.
Міллі Боббі Браун – це популярна акторка, яку більшість знає через роль Одинадцать у культовому серіалі "Дивні дива". Але дівчина розвивається не лише у кіно, а і в багатьох інших напрямках.
Майже всі знають персонажа Одинадцять із культового серіалу "Дивні дива". Її гра принесла світову славу молодій акторці Міллі Боббі Браун. Але дівчина не лише талановита акторка – Міллі успішна в багатьох інших сферах і веде надзвичайно активне життя. Про всі найцікавіші деталі розповімо з посиланням на Stranger Thinks Wiki.
Як почалась кар'єра Міллі Боббі Браун?
Міллі розпочала свою акторську кар'єру після переїзду з Орландо, штат Флорида, до Лос-Анджелеса, Каліфорнія, у 2013 році. Спершу вона з'являлася в популярних телевізійних шоу, таких як "Анатомія Грея" та "NCIS", виконуючи другорядні ролі. Проривом для неї стала роль Одинадцять у серіалі "Дивні дива", яка принесла їй світову популярність у дуже юному віці. Її перший великий кінопроект – фільм "Годзілла: Король монстрів".
Міллі Боббі Браун у серіалі "Дивні дива" / фото BBC
Крім акторства, Міллі виступила продюсеркою та знялася в екранізації книги "Загадки Еноли Холмс", завдяки чому стала однією з наймолодших продюсерок у Голлівуді, знімаючи фільм через власну компанію PCMA Productions.
Що відомо про особисте життя?
У 2021 році Міллі Браун почала зустрічатися з актором Джейком Бонджові. 11 квітня 2023 року вона повідомила у своєму інстаграмі, що заручилася з Джейком, який є сином рок-музиканта Джона Бон Джові. У травні 2024 року пара одружилася, а в серпні 2025 року Міллі розповіла, що вони минулого літа усиновили дівчинку.
Чим ще займається Міллі, окрім акторства?
Міллі Боббі Браун у 2019 році запустила свій культовий бренд краси Florence by mills, який спочатку складався з 13 продуктів: 9 засобів догляду за шкірою та 4 кольорових косметичних засобів, розповідає Medium. За чотири роки бренд розширився – з'явилися засоби по догляду за волоссям, нові косметичні продукти та навіть власний аромат.
Далі Міллі зробила ще один крок у розширенні бренду – вона представила каву Florence by Mills, показавши, що її бренд виходить за межі косметики та охоплює продукти харчування.
Які є цікаві факти про Міллі?
- Міллі Браун потрапила на роль Одинадцяти серед 307 кандидаток.
- Під час зйомок першого сезону вона познайомилась з майбутнім найкращим другом Ноа Шнаппом.
- Хоча Міллі любить вафлі Eggos, як і її персонаж, надмірна кількість під час зйомок змушувала її почуватись погано, тому насправді вона не одержима ними.
- У 13 років вона підписала контракт з модельним агентством IMG і стала послом кампанії УЄФА Together #WePlayStrong.
- Через переслідування у твітері, де деякі користувачі редагували її фото з анти-ЛГБТ підписами, Міллі деактивувала свій основний акаунт, закликаючи припинити онлайн-залякування. Її допоміжний акаунт залишається активним.
- За перший та другий сезони "Дивних див" вона заробляла 20 000 і 60 000 доларів за епізод, а у третьому сезоні її гонорар зріс до приблизно 350 000 доларів за епізод.
- Міллі має проблеми зі слухом: праве вухо глухе, а ліве чує лише один звук. Вона зазначала, що через це акторська робота була складнішою, адже їй доводилось розвертатися на майданчику, щоб краще чути режисера.
