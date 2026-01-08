Вона перевершила Роксолану: як українка стала наймогутнішою жінкою Османської імперії

Багато хто знає історію Роксолани, однак у тіні тривалий час залишалася доля ще однієї українки, яка стала однією з наймогутніших правительок Османської імперії. Йдеться про Турхан Султан, яка починала свій шлях як звичайна полонянка.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на YouTube-канал "Світ Минулого - Історія Без Прикрас".

Дивіться також Ховав під шапкою: відомий історик розповів, якою була зачіска у Богдана Хмельницького

Що відомо про Турхан Султан?

Історія Турхан Султан бере свій початок на українських землях. За найпоширенішою версією, вона народилася близько 1627 року на Поділлі й при народженні отримала ім'я Надія.

Під час одного з татарських набігів у 12-річному віці дівчину захопили в полон і продали до Стамбула. Так вона опинилася в султанському палаці.

Її подальшу долю визначив символічний жест: кримський хан подарував дівчину Кьосем Султан – найвпливовішій жінці Османської імперії 17 століття. Розгледівши в ній інтелект і характер, Кьосем передала Надію на виховання своїй дочці Атіке Султан.

Історія Турхан Султан: дивіться відео

Саме там вона отримала нове ім'я – Турхан, що означає "Милосердна", і з часом стала фавориткою султана Ібрагіма I.

Після загибелі Ібрагіма I на троні посів його шестирічний син Мехмед IV – син Турхан. За традицією регенткою мала стати його мати, однак Кьосем Султан, спираючись на підтримку яничарів, не хотіла поступатися владою. Боротьба між двома жінками тривала три роки й завершилася в 1651 році вбивством Кьосем прихильниками Турхан.

Відтоді Турхан Султан стала одноосібною правителькою Османської імперії. На відміну від багатьох своїх попередниць, вона зосередилася не на розкошах, а на реальному управлінні державою.

Яким було правління Турхан Султан?

Турхан Султан намагалася подолати економічну кризу, боролася з корупцією та стабілізувала фінанси, особисто контролювала будівництво укріплень у Дарданеллах під час війн з Венецією, а також провела важливу кадрову реформу, призначивши Мехмеда Кьопрюлю великим візиром. Саме це рішення поклало край політичному хаосу.

Турхан Султан стала першою жінкою в історії Османської держави, яка офіційно поділяла владу зі своїм сином-султаном. Вона брала участь у засіданнях Дивану – хоч і за завісою, але з реальним впливом на державні рішення.

Портрет Турхан Султан / Фото Регіонального музею міста Птуй

Символом її величі стала Єні Джамі (Нова мечеть) у Стамбулі – масштабне будівництво, яке інші правителі не могли завершити через нестачу коштів. Поруч Турхан заснувала Єгипетський базар, доходи з якого спрямовувалися на благодійність. Сьогодні ці місця є одними з головних туристичних символів міста.

Турхан Султан померла у 1683 році, залишивши після себе стабілізовану імперію, султана Мехмеда IV, який правив 39 років, а також найбільший мавзолей Стамбула при Новій мечеті.

Як Турхан Султан допомагала українцям?

Як пише "Локальна історія", Хатідже Турхан, на відміну від Роксолани, оточувала себе людьми з українських земель. Наприклад, її зять – адмірал османського флоту Сари Кенан-паша – колись був запорозьким козаком. Польський посол Бегановський згадував його козацьке прізвисько – Петяк (можливо, П'ятак).

Наприкінці червня 1656 року під командуванням Сари Кенана османський флот зазнав поразки. Венеційці захопили стратегічно важливі острови Тенедос і Лемнос, що дало їм контроль над виходом османів у відкриті води Егейського моря.

За наказом Мехмеда IV Сари Кенана кинули до в'язниці. Проте йому вдалося уникнути страти завдяки тещі Хатідже Турхан, яка заступилася за нього.

Незабаром його відправили до Бурси придушувати повстання паші Абаза Гасана. Цьому ватажкові симпатизували місцеві жителі, а згодом до нього приєднався і Сари Кенан, за що він зрештою позбувся життя.

Чи відомо, яким було справжнє ім'я Роксолани?