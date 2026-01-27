Льодова казка просто неба: українець посів 2 місце на міжнародному конкурсі скульптури
- Олексій Пода з Полтавської області посів друге місце на міжнародному конкурсі льодових скульптур у Франції, покращивши свій результат у порівнянні з минулим роком.
- Конкурс проходив просто неба за плюсової температури, що вимагало від митців адаптації до умов, і на нього потрапити можна лише після затвердження ескізу журі.
На міжнародному конкурсі льодових скульптур у Франції представили Україну. Цього разу це зробив Олексій Пода – майстер із Полтавської області.
Йому вдалося посісти друге місце серед 20 претендентів. Конкурс проходив просто неба, пише Суспільне.
Як вдалося завоювати друге місце?
Конкурс проходив на курорті Валуар. Олексій Пода представляв там Україну втретє. Цікаво, що цього року йому вдалося покращити свій результат, якого він досягнув у 2022 році. Тоді він зайняв третє місце.
Митець прокоментував свою участь у конкурсі. За його словами, кожного разу там зовсім інакші умови. Наприклад, цього року конкурс проходив просто неба, а температура повітря була плюсовою. Через це скульптури псувались і митцям доводилось реагувати та підлаштовуватись під погоду.
Скульптура Олексія Поди / Фото Олексія Поди
Конкурс у Валлуарі проходить щороку, однак потрапити на нього не так просто. Спершу автори мають подати ескіз майбутньої скульптури, який повинні затвердити журі.
Інші здобутки українців
