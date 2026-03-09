Писанка та петриківка можуть зникнути: їх внесли до британського "червоного списку" ремесел
- Українські писанки та петриківка потрапили до британського "червоного списку" зникаючих ремесел, що вказує на загрозу їх зникнення.
- Передача знань про ці традиційні українські ремесла ускладнена через війну та відсутність системної освіти в діаспорі.
Українські писанки та петриківка потрапили до британського "червоного списку" зникаючих ремесел. Єдина в Англії організація, акредитована ЮНЕСКО, визнала два давні українські народні промисли такими, що потребують негайного порятунку.
Про це пише Heritage Crafts.
Чому українські ремесла опинилися під загрозою зникнення у Британії?
Heritage Crafts Association – єдина в Англії організація, акредитована ЮНЕСКО, яка перебуває під патронатом короля Чарльза III. У 2025 році вона визнала два давні українські народні ремесла такими, що зникають.
У оновленому "червоному списку" зникаючих ремесел Великої Британії вперше з'явилися писанка та петриківка. Обидва внесені до категорії "Endangered" – під загрозою зникнення.
Серед відомих майстрів писанки у Великій Британії – Марія Копчик, Анна Литвин та Валерія Леонова.
Писанка / Фото Shutterstock
Водночас петриківку у Британії продовжують Ольга Жидецька та вже згадана Валерія Леонова.
"Білий танок" / Панно Федіра Танко
Це не просто статистика. Це означає, що навіть у Великій Британії, де після 2022 року оселилися сотні тисяч українців, традиційні техніки ризикують зникнути. Війна перервала передачу знань у родинах, зруйнувала майстерні та школи в Україні, а в діаспорі немає системної освіти чи курсів.
Що таке петриківка?
Як зазначається на сайті petrykivka-art.com, петриківський розпис – це традиційне українське декоративно-прикладне мистецтво, що виникло у селі Петриківка.
Основою петриківського малярства стали традиції декоративного розпису селянських хат. На Дніпропетровщині було поширено прикрашати стіни осель яскравими рослинними орнаментами, але саме у Петриківці цей стінопис вирізнявся особливою художністю.
Малюнки були недовговічними, адже перед великими святами господарі білили стіни й наносили нові квіткові візерунки. Переважно таким розписом займалися жінки. У селі зазвичай було кілька майстринь із особливим талантом до малювання, яких сусіди запрошували прикрашати свої домівки.
З часом декоративний розпис став для них справжнім ремеслом. Пізніше майстри почали створювати декоративні композиції на папері – так звані мальовки. Вони повторювали мотиви стінопису та використовувалися для оздоблення осель.
Яке українське ремесло потрапило до списку нематеріальної культурної спадщини людства?
У 2024 році українську писанку внесли до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Рішення ухвалили на 19 сесії Міжурядового комітету, що відбулася у місті Асунсьйон.
До списку включили спільну номінацію України та Естонія під назвою "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць". Робота над номінацією тривала з 2017 року та стала результатом співпраці державних установ, дипломатів і носіїв традиції.
До номінації увійшли традиції писанкарства з усіх регіонів України, зокрема гуцульська писанка, а також елемент, внесений до національного списку Естонії. Це підкреслює, що писанка є важливим символом української культури, єдності та творчої спадщини.