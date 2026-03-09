Писанка та петриківка можуть зникнути: їх внесли до британського "червоного списку" ремесел

Українські писанки та петриківка потрапили до британського "червоного списку" зникаючих ремесел. Єдина в Англії організація, акредитована ЮНЕСКО, визнала два давні українські народні промисли такими, що потребують негайного порятунку.

Про це пише Heritage Crafts.

Дивіться також Задоволена посмішка, але без коментарів: як британець вперше прийшов в український Roshen

Чому українські ремесла опинилися під загрозою зникнення у Британії?

Heritage Crafts Association – єдина в Англії організація, акредитована ЮНЕСКО, яка перебуває під патронатом короля Чарльза III. У 2025 році вона визнала два давні українські народні ремесла такими, що зникають.

У оновленому "червоному списку" зникаючих ремесел Великої Британії вперше з'явилися писанка та петриківка. Обидва внесені до категорії "Endangered" – під загрозою зникнення.

Серед відомих майстрів писанки у Великій Британії – Марія Копчик, Анна Литвин та Валерія Леонова.

Писанка / Фото Shutterstock

Водночас петриківку у Британії продовжують Ольга Жидецька та вже згадана Валерія Леонова.

"Білий танок" / Панно Федіра Танко

Це не просто статистика. Це означає, що навіть у Великій Британії, де після 2022 року оселилися сотні тисяч українців, традиційні техніки ризикують зникнути. Війна перервала передачу знань у родинах, зруйнувала майстерні та школи в Україні, а в діаспорі немає системної освіти чи курсів.

Що таке петриківка?

Як зазначається на сайті petrykivka-art.com, петриківський розпис – це традиційне українське декоративно-прикладне мистецтво, що виникло у селі Петриківка.

Основою петриківського малярства стали традиції декоративного розпису селянських хат. На Дніпропетровщині було поширено прикрашати стіни осель яскравими рослинними орнаментами, але саме у Петриківці цей стінопис вирізнявся особливою художністю.

Малюнки були недовговічними, адже перед великими святами господарі білили стіни й наносили нові квіткові візерунки. Переважно таким розписом займалися жінки. У селі зазвичай було кілька майстринь із особливим талантом до малювання, яких сусіди запрошували прикрашати свої домівки.

З часом декоративний розпис став для них справжнім ремеслом. Пізніше майстри почали створювати декоративні композиції на папері – так звані мальовки. Вони повторювали мотиви стінопису та використовувалися для оздоблення осель.

Яке українське ремесло потрапило до списку нематеріальної культурної спадщини людства?