Магія, інтриги і таємниці: 5 українських романів для тих, хто любить втекти від реальності

Молоді українські автори запрошують у світи магії, таємниць і давніх богів, де карпатські котеджі ховають рукописи, а легенди оживають на очах героїв. Ці романи точно розбавлять ваш день пригодою, напругою та несподіваними поворотами.

Коли реальності стає забагато, найкраще працюють книжки, які дозволяють ненадовго опинитися в іншому світі. Там у карпатських котеджах оживають моторошні рукописи, у прадавніх лісах ховаються чаклунки й перевертні, а давні боги ще не остаточно забули про людей.

Разом із національною книжковою платформою Yakaboo ми зібрали п'ять романів молодих українських авторів, які варто читати, якщо хочеться трохи магії, напруги й історій, від яких складно відірватися.

Дивіться також Вчать сміливості, доброти та щирості: які 3 українські твори варто прочитати бодай раз у житті

Зубри

Катерина Зінов'єва

П'ятеро молодих письменників приїздять у віддалений карпатський котедж на творчий інтенсив, де сподіваються нарешті змінити своє життя. Але замість натхнення вони знаходять анонімний рукопис, який дивним чином знає їхні страхи, образи й таємниці. Спершу це здається чиїмось жорстоким жартом, та нові розділи починають збуватися.

Коли одна зі смертей, описаних у тексті, стає реальною, герої розуміють, що опинилися всередині чужого сценарію. Це містичний трилер для тих, хто любить герметичні історії, напругу і атмосферу, від якої холодно навіть улітку.

Княгиня Пітьми

Мар'яна Копачинська

У світі, де старі боги мовчать, а імперія готується до нової війни, доля князівства раптом опиняється в руках двох зовсім не героїчних людей. Злодій Мак і доглядачка чарівних істот Рута змушені вирішити, чи зможуть вони врятувати не лише себе, а й цілу країну. На них чекають магія, давні легенди, важкі вибори й боротьба зі злом, яке здається сильнішим за всіх.

Мар'яна Копачинська створила світ, натхненний українською міфологією та атмосферою Київської Русі. Це роман для тих, хто любить епічне фентезі з імперськими інтригами, чарами і героями, які ростуть разом із сюжетом.

Лазарус. Змій

Світлана Тараторіна

У продовженні "Лазаруса" Київ знову стає місцем, де поруч із людьми живуть перевертні, нечисть і давні боги. Слідчий Олександр Тюрин намагається зрозуміти, ким він повернувся з печери Змія і чи може довіряти власній пам'яті. Тим часом колишній околодочний Парфентій Топчій повертається до вовкулачої зграї, а докторка Василина Айвс розслідує загадкову смертельну хворобу, яка вражає лише жінок.

Усе це поступово складається в одну історію про старі прокляття, політичні інтриги й істоту, здатну змінити весь світ. Ця книжка сподобається тим, хто любить темне міське фентезі, де магія небезпечна, а добро і зло ніколи не бувають простими.

Дивіться також Про такого Шевченка не розкажуть у школі: оголений автопортрет та інші пікантні картини митця

Витязь і Вірлиця

Наталія Довгопол

Монгольська орда спустошує землі Київської Русі, а справжні герої, здається, залишилися тільки в легендах. Та саме в цей час купець-гульвіса вирішує стати витязем, дівчина відкриває в собі здатність перетворюватися на вірлицю, а чаклунка мріє навчитися літати.



Їхні долі перетинаються в Дубовому Гаю – місці, де серед лісів і боліт ще живуть старі таємниці. Наталія Довгопол поєднує історичне фентезі з українською міфологією, чарами і пригодами. Це роман для тих, хто хоче потрапити у світ билин, магічних істот і нових героїв, яким доводиться дорослішати посеред війни.

Батьковбивця

Олена Кузьміна

Принцесу Маріт, яку всі вважають невдалою копією її старшої сестри, відправляють до чужої країни, щоб шлюбом припинити багаторічну ворожнечу. Її брат Емріс, якого звинувачують у смерті батька-короля, вирушає разом із нею – і дорогою все йде не за планом. Після замаху й кораблетрощі він рятує не сестру, а загадкового мага з ворожої країни.

Знайомство з ним змушує принца засумніватися у всьому, у що він вірив раніше: у власній родині, у війні, у ворогах і союзниках. Це фентезі про політичні інтриги, магію, складні сімейні стосунки і світ, де правда ніколи не буває однозначною.

Які ще книжки вам будуть цікаві?