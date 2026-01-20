Майже 75 років славило радянського генерала та ворога Махна: як тепер називається це місто

Майже 75 років одне з міст на Черкащині носило ім'я радянського генерала, який воював проти Нестора Махна та придушував український визвольний рух. Лише у 2024 році воно було перейменоване.

Яке місто майже 75 років носило ім'я радянського генерала?

Історія Багачевого тісно пов'язана з багатствами земних надр. Спершу на цьому місці існувало невелике робітниче поселення з промовистою назвою – Шахтинське. Воно виникло завдяки розробці значних родовищ бурого вугілля на березі річки Шполки.

У 1949 році робітниче селище отримало статус міста і було перейменоване на Ватутіне – на честь радянського генерала Миколи Ватутіна. Радянська історіографія звеличувала його за участь у визволенні Звенигородського району від нацистських військ у 1944 році.

Однак українські дослідники звертають увагу на інший бік його діяльності. Ватутін брав безпосередню участь у придушенні українського визвольного руху, воюючи проти армії Нестора Махна та повстанців Холодного Яру. Майже 75 років ім'я людини, яка виступала проти української незалежності, залишалося домінантним у топоніміці шахтарського регіону.

Коли місто перейменували?

Перший етап декомунізації у місті розпочався у 2016 році та стосувався назв вулиць. Радянські топоніми поступилися місцем іменам українських героїв і знаковим історичним подіям.

Друга хвиля перейменувань відбулася після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Тоді в місті з'явилися проспект Незалежності, вулиці Небесної Сотні, Леся Курбаса, Холодноярська та низка інших.

Остаточно місто позбулося радянської назви у 2024 році. 25 вересня Верховна Рада України ухвалила рішення про перейменування Ватутіного на Багачеве.

Стела Багачеве / Фото з відкритих джерел

Назва "Багачеве" має не випадкове, а історичне й географічне походження. Краєзнавці наголошують, що місто розташоване поблизу урочища, яке здавна вирізнялося багатством рослинного й тваринного світу.

Крім того, назва пов'язана із залізничною станцією "Багачеве", відкритою ще у 1931 році. Вона була важливим вузлом, який з'єднував напрямки Цвіткове – Христинівка та Багачеве – Дашуківка задовго до того, як місту присвоїли ім'я радянського генерала.

Коли в Україні почалася декомунізація?

Як пише Український інститут національної пам'яті, 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки".

Однак перші кроки цього процесу були зроблені ще у 1990-х роках. Вони охопили освіту, науку, медіа та громадське життя. Із навчальних програм вилучили курси з комуністичної ідеології та історії КПРС, зникли добровільно-примусові маніфестації, а також цензура. На підприємствах і у військових частинах ліквідували "ленінські кімнати".

Саме у 1990-х роках розпочалися й перші перейменування. Установи та підприємства, які носили імена комуністичних діячів, отримували нові назви.

