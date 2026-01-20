Укр Рус
20 січня, 10:18
4

Майже 75 років славило радянського генерала та ворога Махна: як тепер називається це місто

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Місто на Черкащині перейменували у 2024 році, завершивши декомунізацію.
  • Перейменування стало частиною процесу декомунізації, розпочатого в Україні у 2015 році.

Майже 75 років одне з міст на Черкащині носило ім'я радянського генерала, який воював проти Нестора Махна та придушував український визвольний рух. Лише у 2024 році воно було перейменоване.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Телеграф".

Яке місто майже 75 років носило ім'я радянського генерала?

Історія Багачевого тісно пов'язана з багатствами земних надр. Спершу на цьому місці існувало невелике робітниче поселення з промовистою назвою – Шахтинське. Воно виникло завдяки розробці значних родовищ бурого вугілля на березі річки Шполки. 

У 1949 році робітниче селище отримало статус міста і було перейменоване на Ватутіне – на честь радянського генерала Миколи Ватутіна. Радянська історіографія звеличувала його за участь у визволенні Звенигородського району від нацистських військ у 1944 році.

Де розташоване Багачеве: дивіться на карті

Однак українські дослідники звертають увагу на інший бік його діяльності. Ватутін брав безпосередню участь у придушенні українського визвольного руху, воюючи проти армії Нестора Махна та повстанців Холодного Яру. Майже 75 років ім'я людини, яка виступала проти української незалежності, залишалося домінантним у топоніміці шахтарського регіону. 

Коли місто перейменували? 

Перший етап декомунізації у місті розпочався у 2016 році та стосувався назв вулиць. Радянські топоніми поступилися місцем іменам українських героїв і знаковим історичним подіям. 

Друга хвиля перейменувань відбулася після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Тоді в місті з'явилися проспект Незалежності, вулиці Небесної Сотні, Леся Курбаса, Холодноярська та низка інших. 

Остаточно місто позбулося радянської назви у 2024 році. 25 вересня Верховна Рада України ухвалила рішення про перейменування Ватутіного на Багачеве.

Стела Багачеве / Фото з відкритих джерел

Назва "Багачеве" має не випадкове, а історичне й географічне походження. Краєзнавці наголошують, що місто розташоване поблизу урочища, яке здавна вирізнялося багатством рослинного й тваринного світу. 

Крім того, назва пов'язана із залізничною станцією "Багачеве", відкритою ще у 1931 році. Вона була важливим вузлом, який з'єднував напрямки Цвіткове – Христинівка та Багачеве – Дашуківка задовго до того, як місту присвоїли ім'я радянського генерала.

Коли в Україні почалася декомунізація?

Як пише Український інститут національної пам'яті, 9 квітня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки". 

Однак перші кроки цього процесу були зроблені ще у 1990-х роках. Вони охопили освіту, науку, медіа та громадське життя. Із навчальних програм вилучили курси з комуністичної ідеології та історії КПРС, зникли добровільно-примусові маніфестації, а також цензура. На підприємствах і у військових частинах ліквідували "ленінські кімнати". 

Саме у 1990-х роках розпочалися й перші перейменування. Установи та підприємства, які носили імена комуністичних діячів, отримували нові назви.

Яка вулиця у Харкові майже 125 років вшановувала росіянина?

  • У Харкові вже майже два роки одна з найвідоміших вулиць не носить ім'я російського поета Олександра Пушкіна. 26 січня 2024 року під час сесії міської ради у місті перейменували 65 об'єктів, назви яких були пов'язані з Росією та її союзниками. 

  • Серед них – Пушкінська вулиця, яка тепер має ім'я видатного українського філософа та мислителя Григорія Сковороди. Історія цієї вулиці налічує понад 200 років. 

  • Спочатку вона мала назву Німецька. Однак у 1899 році з нагоди 100-річчя від дня народження російського поета її перейменували на Пушкінську.