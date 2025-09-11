Укр Рус
11 вересня, 22:24
Учені за допомогою бактерій перетворили бетон на акумулятори

Юрій Семенюк
Основні тези
  • Вчені з Орхуського університету в Данії розробили технологію "живого" цементу, поєднавши цемент з бактеріями Shewanella oneidensis для створення суперконденсатора, що зберігає та вивільняє енергію.
  • Цей "живий" бетон може накопичувати близько 10 кіловат-годин електроенергії, що достатньо для живлення сервера, і навіть після загибелі бактерій зберігає свої акумуляторні властивості.

Пошук альтернативних джерел електроенергії іноді провокує появу взагалі не стандартних рішень. Наприклад, живого цементу, з якого можна буде зробити досить енергетичний фундамент.

Таку технологію винайшли вчені з Орхуського університету, що в Данії. Більше про неї розповість 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

Що таке "живий" цемент?

Науковці поєднали цемент, що є основним елементом для створення фундаменту, з живими бактеріями. Якщо точніше, то бактерії Shewanella oneidensis. Ці мікроби в цементі створюють цілу мережу носіїв заряду, які зберігають та вивільняють енергію. Тобто вийшов такий собі суперконденсатор для накопичення електрики.

Тобто додавання бактерій у цемент перетворюють звичайні фундаменти фактично на великі акумулятори. І навіть після загибелі мікробів цемент зберігає свої "акумуляторні" властивості, а поживні речовини знову можуть зробити його "живим".

Щоб підтримувати бактерії, учені додали у цемент також мікросистеми, які доносять до них білки, вітаміни і солі. 

"Живий" цемент та бетон з нього випробували в різних екстримальних умовах – у холоді та спеці. Проте він віддавав та зберігав енергію за будь-яких умов. 6 бетонних блоків разом могли засвітити світлодіодну лампу.

За підрахунками дослідників, кімната з такого бетону може накопичувати близько 10 кіловат-годин електроенергії, а цього вистачить для живлення цілого сервера. Це дозволяє гармонійно інтегрувати сонячні панелі в будівництво і робити це ще більш вигідним, адже бетон буде виконувати роль акумулятора.


Будинки з "живого" бетону будуть свого роду акумуляторами / Фото Pexels, ілюстративне

