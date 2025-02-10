Вчені створили штучне листя, яке може генерувати пальне й електрику

Наука та технології не стоять на місці і все частіше винахідники повертаються до відтворення природних частин для технічного процесу. Наприклад, вченим вдалося створити штучне листя.

Розробку представили китайські дослідники. Це листя може генерувати електроенергію. Якими ще є його можливості – розповідає 24 Канал з посиланням на Interesting Engineering.

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Як вчені створили штучне листя і навіщо

Штучні листки є повноцінними пристроями, які можуть відстежувати рух сонця, як і справжнє листя. Крім того, вони здатні виробляти електрику і навіть потенційно розщеплювати воду на водень і кисень.

Розробники створили листя на основі гнучких електродів, котрі працюють від сонячної енергії. Електроди мають захисне гідрогелеве покриття, яке є спробою відтворити покриття листя, та містять інноваційну опорну структуру з вуглецевих нанотрубок. Їх вбудували в чутливий до температур полімер.

Таким чином, коли на лист падає сонячне світло, трубки локально нагріваються, через що полімер стискається. Ділянки, на які не потрапляють прямі сонячні промені, залишаються в розгорнутому вигляді, в результаті чого лист тягнеться до джерела світла.

У супровідній статті в Advanced Functional Materials розробники детальніше розповіли про технологію. Їм вдалося виявити, що під кутом падіння світла в 45 градусів пристрій забезпечує на 47% вищу ефективність розщеплення води, ніж стаціонарні альтернативи. Якщо світло падає на лист під кутом 90 градусів, система стеження виробляє на 866% більше водню та кисню.



Звичайне листя може поступитися деякими показниками штучним аналогам / Фото Pexels

Штучне листя працює під водою та у середовищах, де звичайні сонячні батареї і справжнє листя працювати не можуть. Однак зараз вчені намагаються вирішити низку проблем. Наприклад, нанотрубки після кількох циклів погіршують продуктивність. У реальних умовах факторів впливу на листя буде ще більше, то ж це важливий для розробників момент. Вчені впевнені, що за умов покращення цієї технології, вона може спричинити справжню революцію в енергетиці.