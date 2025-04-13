Писанка не для їжі, а паска – не з глазур’ю: найпоширеніші великодні помилки українців
- Традиційна українська паска зазвичай прикрашалась лише тістом, а білкова глазур прийшла з Росії та Польщі.
- Бабка – форма великодньої випічки з більшою кількістю яєць та спецій, інколи з отвором або з сиру.
З наближенням Великодня українці все частіше звертаються до народних традицій. Водночас чимало звичаїв, назв і атрибутів свята часто плутають або змішують з іншими культурами.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис користувача @tryzub_empire в Instagram.
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Паска – не завжди з глазур’ю
Українська традиційна паска зазвичай прикрашалась виключно тістом. Водночас білу білкову глазур почали масово наносити відносно нещодавно – ця традиція прийшла з Росії та Польщі.
Традиційна українська паска не прикрашається глазур'ю / Фото Shutterstock
Різниця між крашанкою та писанкою
Крашанка – це варене яйце, пофарбоване в один колір, яке їли на Великдень. Писанка ж – це сире яйце, розписане візерунками за допомогою воску та барвників. Її не їли, а зберігали або дарували близьким.
Між писанкою і крашанкою є суттєва відмінність / Фото Shutterstock
Пасха і паска – не одне й те саме
Пасха – це єврейське свято "Песах" на честь виходу з Єгипту. Саме напередодні цього свята відбулось розп’яття Ісуса.
Водночас Великдень – це українська назва свята Воскресіння Христового. За однією з версій, це калька вжитої в грецькому Євангелії фрази "великий день", за іншою – згадка шанованого багатьма народами весняного рівнодення, коли день починає збільшуватися.
А от "паска" – це вже кулінарний термін, що походить від назви свята. В Україні цей хліб також називали бабкою, калачем чи навіть сирною паскою. Сьогодні паскою вважаються будь-яка великодня випічка.
Не варто плутати Пасху і паску / Фото Shutterstock
Бабка – не зовсім те саме, що паска
Бабка – це інша форма великодньої випічки. Її робили з більшою кількістю яєць, спецій, подекуди – з отвором посередині. Іноді бабку готували навіть із сиру.
Бабка / Фото Unsplash
До слова, раніше ми писали про головні традиції святкування Великодня в Україні. Зокрема прибирання в Чистий четвер, молитви в Страсну п'ятницю, освячення кошиків у Велику суботу та святкові обіди на Воскресіння Христове.