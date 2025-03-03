Вчені відкрили унікальне джерело енергії, якого вистачить на 60 тисяч років

У світі шукають альтернативне джерело енергії, яке зможе забезпечувати нею людство якомога довше. Вчені час від часу діляться своїми відкриттями.

Вчені зробили революційне відкриття, яке може назавжди змінити майбутнє світової енергетики. Про це пише 24 Канал із посиланням на Interesting Engineering.

Дивіться також Революція у розробках сонячних панелей: учені зробили їх гнучкими та дешевшими

Що таке торій

Дослідження показали, що запаси торію в Китаї значно більші, ніж вважалося раніше, і вони можуть забезпечити країну електроенергією протягом десятків тисяч років.

Торій – це природний радіоактивний метал, що міститься у ґрунті, гірських породах і воді. Його енергетичний потенціал у 200 разів вищий за уран, а реактори, що працюють на цьому паливі, мають кілька ключових переваг:

Економічність – торієві реактори дешевші у виробництві та експлуатації.

Безпека – на відміну від традиційних ядерних реакторів, вони не потребують водяного охолодження, що зменшує ризик аварій.

Менше відходів – реактори на розплавлених солях торію (TMSR) виробляють набагато менше радіоактивних відходів, ніж уранові.

Китай готується до переходу на торієву енергетику

У 2023 році Китай схвалив будівництво першого у світі заводу для виробництва електроенергії на основі торію. Пілотний проєкт у пустелі Гобі має генерувати 10 мегаватів електроенергії та почне працювати до 2029 року.



Вчені досліджують торієву енергетику / Фото Interesting Engineering

Крім того, Китай розробляє контейнерні судна з ядерною тягою на основі торію, а також планує використовувати такі реактори для місячних баз.

Які виклики стоять перед торієвою енергетикою

Попри великі перспективи, існують і труднощі:

Складний процес видобутку – вилучення торію з руд вимагає значних витрат кислоти та енергії, що призводить до утворення значної кількості токсичних відходів.

Обмежений досвід використання – на відміну від уранових реакторів, які працюють десятиліттями, технологія торієвих реакторів ще перебуває на етапі розвитку.

Національна безпека – Китай не розкриває точні запаси торію через стратегічну важливість цього ресурсу.

Якщо Китай успішно розвине торієву енергетику, це може радикально змінити світову енергетичну політику, зменшити залежність від викопного палива і зробити ядерну енергію екологічно чистішою.