Один з найвідоміших віршів Ліни Костенко віруситься в мережі у незвичному форматі

Поезія Ліни Костенко нікого не залишає байдужим. Тому не дивно, що до її творчості все частіше звертаються, а мережею ширяться її рядки.

Однак нещодавно один із популярних віршів Ліни Костенко став популярним у незвичному форматі. Більше про це розповість 24 Канал.

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У якому форматі віруситься вірш

"Очима ти сказав мені: люблю" – один із найвідоміших віршів Ліни Костенко. Його часто цитують, декламують, рядки з вірша часто супроводжують різного типу ролики та кампанії. Ці рядки вона написала у 1989 році.

У TikTok ще у 2023 році користувачка з нікнеймом "Диригентка хвиль" опублікувала ролик, де голосом Ліни Костенко начитаний вірш. Ще тоді цей звук став популярним у мережі.

Вірш голосом Ліни Костенко: дивіться відео

Проте нещодавно після відео однієї з користувачок мережі почався новий тренд – записувати під звук з віршем відео з розповіддю вірша жестовою мовою. Хоча вперше таке відео з'явилося в березні цього року, та ідею в мережі підхопили лише нещодавно. Перший ролик жестовою мовою записала користувачка Лейла.

З чого почався новий тренд: дивіться відео

Цікаво, що цей тренд привернув увагу до жестової мови та важливості її вивчення. Тобто відбувається популяризація жестової мови завдяки поезії.

Вірш Ліни Костенко жестовою мовою: дивіться відео

До тренду також долучилися професійні перекладачі на жестову мову.

Тренд набирає обертів: дивіться відео

Поезія Ліни Костенко нікого не залишає байдужим. Нещодавно в мережі популярності набув вірш "Перші кроки", який до 95-річчя поетеси читав актор Юрій Феліпенко. На жаль, 15 червня актор, котрий служив у лавах полку "Ахіллес" загинув захищаючи Україну.