Від цих рядків мурахи по шкірі: 4 вірші, які має знати кожен українець

У час, коли Україна вже понад чотири роки веде боротьбу за своє існування, поезія стає не просто мистецтвом, а голосом поколінь. Особливо виділяються вірші, які пережили століття, війни та заборони, але не втратили актуальності.

У Всесвітній день поезії 24 Канал зібрав 4 вірші, які повинен знати кожен українець. Їх особливість у тому, що вони оживають з новою силою саме тоді, коли найбільше потрібні.

"Заповіт" – Тарас Шевченко

"Заповіт" – один із найвідоміших віршів Тараса Шевченка. Він написав його в 1845 році, перебуваючи на засланні, далеко від України. Його перекладено десятками мов, а рядки знає не одне покоління українців. Саме рядки із "Заповіту" звучали на Майдані і сьогодні лунають у бліндажах та окопах.

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій,



Щоб лани широкополі,

І Дніпро, і кручі

Було видно, було чути,

Як реве ревучий.

Тарас Шевченко / Портрет поета

"Любіть Україну" – Володимир Сосюра

Цей вірш було написано у травні 1944 року, під час Другої світової війни. Однак за кілька років його заборонили в СРСР. Та попри це він зберігся. У своєму вірші Сосюра в кількох рядках зумів сказати все про любов до Батьківщини.

Особливо сильно ці рядки звучать зараз, коли любов до України вимірюється не лише словами, а щоденною боротьбою.

Любіть Україну, як сонце, любіть,

як вітер, і трави, і води,

В годину щасливу, і в радості мить,

любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,

вишневу свою Україну,

красу її, вічно живу і нову,

і мову її солов'їну.



Без неї – ніщо ми, як порох і дим,

Розвіяний в полі вітрами…

Володимир Сосюра / Архівне фото поета

"Contra spem spero!" – Леся Українка

"Без надії сподіваюсь" – девіз, який став символом української волі до життя всупереч усьому. Цей вірш – про те, як посміхатися крізь сльози, співати посеред горя й сіяти квіти на морозі. У 2026 році він звучить актуальніше, ніж будь-коли.

Гетьте, думи, ви хмари осінні!

То ж тепера весна золота!

Чи то так у жалю, в голосінні

Проминуть молодії літа?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть, думи сумні!

Я на вбогім сумнім перелозі

Буду сіять барвисті квітки,

Буду сіять квітки на морозі,

Буду лить на них сльози гіркі.

І від сліз тих гарячих розтане

Та кора льодовая, міцна,

Може, квіти зійдуть – і настане

Ще й для мене весела весна.

Леся Українка / Фотопортрет письменниці

"Перше до коринтян" – Артур Дронь

Водночас велика війна народила й нову поезію, яка сьогодні лунає на весь світ. Яскравий приклад – Артур Дронь, поет і ветеран. Його вірш "Перше до коринтян" із збірки "Тут були ми", яку перекладено низкою мов, став справжнім гімном фронтової любові.

Любов риє окопи і живе в них,

і гризе у них лід із розрізаної пляшки,

коли хоче пити у мінус двадцять.

Любов виходить на бойові чергування,

піднімається на позиції

з грижами, з температурами, із простатитами,

із контузіями, з астмами і алергіями,

з високою імовірністю

не повернутися,

з думками про когось

найважливішого.

Все зносить, вірить у все, сподівається всього, все терпить!

Саме цей вірш цитувала прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні на прес-конференції з Президентом Зеленським у 2023 році, а 24 лютого 2026 року до річниці вторгнення його прочитав британський актор сер Ієн Мак-Келлен – відео з читанням оприлюднили на сторінці Ukraine Wow.

Який вірш Ліни Костенко став популярним у TikTok?

Один із найвідоміших віршів Ліни Костенко – "Очима ти сказав мені: люблю", несподівано став популярним у соцмережах. Ще у 2023 році в TikTok з'явилося відео, де цей твір начитано голосом поетеси, і звук швидко став вірусним.

Не так давно він отримав нове життя завдяки тренду, де користувачі почали записувати відео з перекладом вірша жестовою мовою. Перше таке відео створила користувачка Лейла, а згодом ідею підхопили інші, зокрема професійні перекладачі.

Цей тренд не лише популяризував сам вірш, а й привернув увагу до важливості вивчення жестової мови.