Не Франко: хто насправді першим одягнув вишиванку під піджак

На третій четвер травня в Україні традиційно святкують День вишиванки. І хоча багато хто переконаний, що першим поєднав вишиванку з європейським костюмом саме Іван Франко, історія виявилась значно цікавішою.

Напередодні Дня вишиванки мовознавиця Марія Словолюб звернула увагу на історію одного з найвідоміших українських образів – вишиванки під піджаком. 24 Канал вирішив дослідити цю тему глибше.

Хто першим почав носити вишиванку під піджаком?

Як виявилося, дослідники не можуть достеменно сказати, хто ввів в моду поєднувати вишиванку з піджаком. Втім, першим це поєднання спробував не Франко.

За словами наукової співробітниці Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України Марини Олійник, найдавніша відома світлина, де поєднані вишиванка та піджак, належить Марку Кропивницькому. Фото датоване 1864 роком і було зроблене у Бобринці на півдні України.

Марко Кропивницький у вишиванці / Архівне фото

Попри це, саме Франко став людиною, яка зробила такий образ впізнаваним. Як зазначає Словолюб, письменник не просто носив вишиту сорочку під піджаком, а перетворив її на елемент стилю української інтелігенції. Згодом цей образ почали наслідувати інші діячі культури та суспільства.

Цікаво, що свою роль у популяризації вишиванки відіграв і Михайло Драгоманов. Він одним із перших почав поєднувати вишиту сорочку з повсякденним одягом. Водночас справжньою дослідницею української вишивки була сестра Драгоманова – Олена Пчілка.

Олена Пчілка не просто носила вишите, але й зокрема досліджувала його, і саме завдяки їй про українські орнаменти дізналися в усьому світі,

– зазначила Словолюб.

Олена Пчілка / Архівне фото

Сьогодні вишиванка переживає нову хвилю популярності. Дослідники наголошують, що дедалі більше майстрів відроджують старовинні техніки, вивчають забуті шви та працюють над відтворенням автентичних сорочок. І якщо колись таких людей можна було перелічити на пальцях, то нині цей рух став по-справжньому масовим.

Наскільки давньою є традиція декорування вишивкою одягу?

В інтерв'ю проєкту "Локальна історія" дослідниця Оксана Косміна зауважила, що важливо розрізняти елітарну та народну традиції. За її словами, "в елітарній культурі вишивка була достатньо давно, цього ніхто не заперечує", а археологія дає матеріали ще з часів Русі.

Водночас, як пояснювала дослідниця, серед простого населення вишитий одяг поширився значно пізніше.

До початку XIX століття у сільському середовищі масового поширення вишивки не було,

– зазначає Косміна.

Вона також зауважила, що замість вишивки одяг часто прикрашали тканими елементами декору.

Яка різниця між вишитою сорочкою та вишиванкою?

Раніше ми розповідали, що й досі не всі знають, що вишиванка та вишита сорочка – це не одне й те саме. Сьогодні вишиванкою називають не лише сорочку, а й будь-який сучасний одяг із вишитими елементами.

Такі речі дозволяють дизайнерам експериментувати з кольорами, формами та поєднувати традиційні орнаменти із сучасними мотивами. Натомість вишита сорочка є частиною українського народного костюма і має чіткі правила щодо крою, символіки та візерунків.

Її особливості залежать від регіону, віку, статі та навіть соціального статусу людини. Саме тому вишита сорочка вважається носієм культурної спадщини, а вишиванка – сучасним переосмисленням традицій.