30 вересня, 22:28
"А він прийде по показники особисто?": пост ДТЕК із фото висотника бурхливо обговорюють у мережі

Вікторія Кульженко
Основні тези
  • Фотографія працівника ДТЕК викликала бурхливу реакцію в мережі, зібравши понад 50 тисяч переглядів та активні обговорення в коментарях.
  • Участь у дискусії взяли навіть відомі бренди, а компанії ДТЕК довелось відповідати на часті питання користувачів.

Тренди часто виникають у мережі з найбільш неочікуваних постів. Цього разу предметом обговорення стала фотографія працівника ДТЕК.

Компанія поділилась милим знімком своїй сторінці і це спричинило справжній фурор. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис threads.

Як у мережі відреагували на фото висотника?

На сторінці ДТЕК опублікували нагадування про передачу показників, адже це важливо зробити до 1 жовтня. Однак, ймовірно, вони не очікували такої бурхливої реакції. 

У ДТЕК нагадали передати показники: дивіться пост

Переглянути в Threads

У коментарях зібрались поціновувачі гарних знімків. Ланцюжок переглянули понад 50 тисяч людей. Одним із найпопулярніших питань було, чи прийде саме цей висотник перевіряти показники на 9 поверх. Компанії навіть довелось написати окремий коментар із відповіддю. 


Відповідь компанії ДТЕК / Скриншот 24 Каналу

Водночас цим все не обмежилось. Подекуди видавали справжні перли. Навіть відомі бренди взяли участь у обговоренні. 

Коментарі під дописом ДТЕК: дивіться фото

 

Що ще активно обговорювали у мережі?

У мережі зав'язалась суперечка стосовно того, яку пісню можна вважати "гімном міленіалів". Дискусія відбувалась у threads.

Автор посту запропонував два варіанти можливого "гімну". Зокрема, він вважає, що піснями, які характеризують міленіалів є Linkin Park – "In the End" або Evanescence – "Bring me to life". Ці пісні дійсно стали культовими для того покоління.

Чому Київ перетворився на частину світу "Володаря перснів"?

  • Люди в образах фентезійних героїв стали учасниками Ukrainian Hobbit Day – фестивалю, який розпочався 21 вересня. Вже з назви зрозуміло, що він всесвіту, який обожнюють мільйони – світам Дж. Толкіна. Його "Володар перснів" та "Гобіт" стали культовими одразу для кількох поколінь.

  • Через багато років вони не втрачають популярності. Зокрема, проводять такі події, де фанати можуть відчути себе частиною історії.

  • Однак для тих, хто "не в темі" це може виглядати дивно, тож зрозуміло, що на людей в таких костюмах на вулицях звертали увагу.