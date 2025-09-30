Тренди часто виникають у мережі з найбільш неочікуваних постів. Цього разу предметом обговорення стала фотографія працівника ДТЕК.

Компанія поділилась милим знімком своїй сторінці і це спричинило справжній фурор. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис threads.

Як у мережі відреагували на фото висотника?

На сторінці ДТЕК опублікували нагадування про передачу показників, адже це важливо зробити до 1 жовтня. Однак, ймовірно, вони не очікували такої бурхливої реакції.

У ДТЕК нагадали передати показники: дивіться пост

У коментарях зібрались поціновувачі гарних знімків. Ланцюжок переглянули понад 50 тисяч людей. Одним із найпопулярніших питань було, чи прийде саме цей висотник перевіряти показники на 9 поверх. Компанії навіть довелось написати окремий коментар із відповіддю.



Відповідь компанії ДТЕК / Скриншот 24 Каналу

Водночас цим все не обмежилось. Подекуди видавали справжні перли. Навіть відомі бренди взяли участь у обговоренні.

Коментарі під дописом ДТЕК: дивіться фото

Що ще активно обговорювали у мережі?

У мережі зав'язалась суперечка стосовно того, яку пісню можна вважати "гімном міленіалів". Дискусія відбувалась у threads.

Автор посту запропонував два варіанти можливого "гімну". Зокрема, він вважає, що піснями, які характеризують міленіалів є Linkin Park – "In the End" або Evanescence – "Bring me to life". Ці пісні дійсно стали культовими для того покоління.

