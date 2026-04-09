Український піаніст, що отримав більше премій Ґреммі, аніж Майкл Джексон: як він підкорив світ

Цей піаніст народився в Києві, але у молодому віці був вимушений переїхати через прихід до влади більшовиків. Світове визнання він отримав вже у США. Зокрема він здобув 25 премій Ґреммі, випиредивши такиї світових зірок, як Майкл Джексон.

Хто з українських піаністів отримав 25 премій Ґреммі і чому кар'єру музикантові довелося будувати далеко від кордонів СРСР, йдеться у виданні "Локальна історія".

Читайте також Конкурувала зі світовими іконами і цінувала простоту: якою була перша українська зірка Голлівуду

Як Володимир Горовиця ріс музичним генієм?

Найвідоміший піаніст XX століття Володимир Горовиць народився у Києві 1 жовтня 1903 року у сім'ї євреїв. Його батько був тогочасним бізнесменом та продавав німцям електрообладнання, а мати була піаністкою та навчала дітей музики.

Крім того, дід Володимира – Йоахим Горовиць – теж був піаністом, київським купцем 1 гільдії та меценатом.

У Володимира було ще 2 братів та сестра – Регіна, Яків та Григорій. Загалом сім'я жила доволі багато, адже крім спадщини від дідуся, мала ще й 7-кімнатну квартиру на Хрещатику.

Цікаво, що виростаючи в любові до музики Володимир ще з дитинства плекав любов до цієї справи. Батько брав його ледь не на всі концерти у Києві.

А мати свого часу навіть водила його на прослуховування до піаніста Сергія Рахманінова, але той так і не послухав Горовиця. А через роки піаніст заявив, що Володимир грає його третій концерт навіть краще, аніж він сам.

Але у 1917 році родина втратила все своє майно, коли до влади прийшли більшовики. Якось Володимир писав вже дорослим, що більшовики розбили його рояль у нього на очах, а коли не змогли витягнути інструмент через двері, то розрубали його та викинули через вікно.

Як Горовиця виїхав з СРСР і більше не повернувся?

Попри це все, хлопець продовжував навчатися в консерваторії, адже був надзвичайно здібним. Він об'їздив майже увесь СРСР зі скрипалем Натаном Мільштайном. Про них навіть написали в офіційній владній газеті, називавши юнаків "дітьми революції", у яких не чути старої академічної школи.

Якось Володимира Горовиця почув австрійський піаніст Артур Шнабель, який порадив молодому хлопцю їхати у Європу. У 1925 році Горовиця покидає СРСР для того, щоб офіційно поїхати в концертне турне та на навчання до Берліна. Але після цього він вже ніколи не вертається у Радянський союз.

Світову славу Горовиця отримав, коли перебрався жити до США. Перший його дебют відбувся у Carnegie Hall наприкінці 1920-х. Згодом піаніст виступав у Бостоні, Сент-Луїсі, Філадельфії, Вашингтоні, зокрема у Білому домі.

На сайті Grammy Awards йдеться про те, що за своє творче життя піаніст був номінований на премію 45 разів, а отримав її 25 разів. Для порівняння, співак Майкл Джексон за життя всього отримав лише 15 премій Ґреммі.

Зауважте! Родина Горовиця, яка залишилася далі в СРС, адже була вже "невиїзною", постійно піддавалася утискам з боку влади. Батько Володимира в кінцевому результаті помер у засланні, одного із брата також було відіслано на Соловки, чоловіка сестри оголосили терористом та дали 15 років, а потім відпустили. Дехто вважає, що Володимир картав себе за те, що так і не зміг допомогти родині.

Ще одна українка, що завоювала Америку