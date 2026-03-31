Радянська влада боялася його: хто був найвідомішим одеситом і чому похований у Варшаві

Історія Одеси знає чимало гучних імен. Однак одним із найвідоміших одеситів, пов'язаних із боротьбою за українську державність, був Всеволод Змієнко – генерал-хорунжий армії УНР.

український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

Чим відомий Всеволод Змієнко?

Всеволод Змієнко народився в Одесі у 1886 році та зробив військову кар'єру ще за часів Першої світової війни, де відзначився як бойовий офіцер. Згодом він долучився до розбудови українського війська у період визвольних змагань.

У 1918 році він став комендантом Одеси, а також керував штабом Третього армійського корпусу УНР. Зокрема, був начальником штабу Херсонського корпусу.

Всеволод Змієнко / Архівне фото

Вже у 1919 році Змієнко був інтернований польською армією. Саме тоді в Одесі померла його дружина, а троє дітей залишилися без батьківської опіки.

Згодом двох дітей вдалося переправити до батька на територію Другої Речі Посполитої, однак син Олег залишився в радянській Україні. У 1938 році його заарештували за антирадянську діяльність, після чого його слід зник.

В 1920 – 1930-х роках Всеволод Змієнко очолював відділ контррозвідки і розвідки армії УНР, яка тоді ще існувала в Польщі, і керував нею,

– розповів історик.

Також все своє подальше життя він активно підтримував українських студентів і діаспору. Помер Змієнко у 1938 році та був похований у Варшаві.

Наскільки була вагомою діяльність Змієнка?

Як зазначається на сайті Головного управління розвідки, ще в період національно-визвольних змагань діяльність Всеволода Змієнка як активного противника радянської влади стала підставою для того, щоб у 1924 році його внесли до списку політичних злочинців, яких розшукувало Державне політичне управління.

У 1932 – 1933 роках керівництво УНР вже знало про голод в Україні, однак не мало достатньої інформації про його справжні масштаби. Через це було поставлено завдання зібрати якомога даних про ситуацію в республіці.

Потрібно було посилити роботу резидентур, забезпечити переправлення кур'єрів через кордон і здобути документальні свідчення про реальний стан справ. Це було необхідно, щоб донести правду до міжнародної спільноти до подій в Україні та вплинути на керівництво Радянського Союзу.

З розсекречених документів також відомо, що розвідка УНР інколи діяла під прикриттям журналістів.

Змієнко одержав інструкцію: підготувати двох кандидатів-розвідників УНР, які повинні здійснити поїздку в СРСР у групі польських журналістів,

– зазначається у одному з розсекречених витягів.

Змієнко був залучений до збору інформації про голод в Україні / Архівне фото

Втім, у 1932 – 1933 роках таких поїздок вдалося здійснити обмежену кількість. Після появи статей англійського журналіста Малькольма Маггеріджа у газеті The Manchester Guardian про голод в Україні радянська влада різко обмежила доступ іноземних кореспондентів на певні території.

