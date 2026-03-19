Про це у своєму відео в TikTok розповідає блогер Руслан Ляч.

Чому Timberland стали такими популярними?

Засновником бренду Timberland був одесит Натан Шварц, який народився у 1902 році на вулиці Пантелеймонівській.

Ще до початку Першої світової війни він разом із родиною емігрував до США. Саме там Шварц згодом заснував компанію, яка перетвориться на культовий бренд і змінить не лише індустрію взуття, а й попкультуру.

Черевики Timberland / Фото Unsplash

Втім, справжню культовість Timberland здобув не лише завдяки якості, а й через поп-культуру. У 90-х роках ці черевики стали невід'ємною частиною стилю американських реперів.

Такі легенди, як Тупак Шакур, Nas та The Notorious B.I.G. не лише носили їх у повсякденному житті, а й згадували у своїх треках та з'являлися в них на публіці. Ба більше, одного разу Тупак з'явився у Timberland на червоній доріжці.

Тупак Шакур в Timberland / Фото GettyImages

До популяризації бренду також долучилися Wu-Tang Clan, DMX та Busta Rhymes, які активно демонстрували взуття у кліпах.

Крім того, за однією з версій, навіть сценічне ім'я продюсера Timbaland пов'язане з любов'ю до цих легендарних "жовтих черевиків".

Як з'явився бренд Timberland?

Як зазначається на офіційному сайті Timberland, історія бренду почалася з майстерності його засновника – Натана Шварца. Разом із сином Сідні він розробив перші водонепроникні черевики.

Саме Сідні перетворив цю ідею на повноцінний бізнес, а його син Джефф сформував стратегічний напрям розвитку компанії.

Натан Шварц та Сідней Шварц / Архівне фото

У 1955 році Натан остаточно перебрав контроль над бостонською компанією Abington Shoe Company. Виробництво перенесли до невеликого містечка в Новій Англії.

Справжній прорив стався у 1973 році, коли компанія представила перші 8-дюймові черевики Timberland, які поклали початок легендарній лінійці. А вже через три роки з'явилася 6-дюймова модель, яка згодом стала культовою і впізнаваною в усьому світі.

