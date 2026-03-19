Об этом в своем видео в TikTok рассказывает блогер Руслан Ляч.

Почему Timberland стали такими популярными?

Основателем бренда Timberland был одессит Натан Шварц, который родился в 1902 году на улице Пантелеймоновской.

Еще до начала Первой мировой войны он вместе с семьей эмигрировал в США. Именно там Шварц впоследствии основал компанию, которая превратится в культовый бренд и изменит не только индустрию обуви, но и поп-культуру.

Ботинки Timberland / Фото Unsplash

Впрочем, настоящую культовость Timberland получил не только благодаря качеству, но и через поп-культуру. В 90-х годах эти ботинки стали неотъемлемой частью стиля американских рэперов.

Такие легенды, как Тупак Шакур, Nas и The Notorious B.I.G. не только носили их в повседневной жизни, но и упоминали в своих треках и появлялись в них на публике. Более того, однажды Тупак появился в Timberland на красной дорожке.

Тупак Шакур в Timberland / Фото GettyImages

К популяризации бренда также присоединились Wu-Tang Clan, DMX и Busta Rhymes, которые активно демонстрировали обувь в клипах.

Кроме того, по одной из версий, даже сценическое имя продюсера Timbaland связано с любовью к этим легендарным "желтым ботинкам".

Как появился бренд Timberland?

Как отмечается на официальном сайте Timberland, история бренда началась с мастерства его основателя – Натана Шварца. Вместе с сыном Сидни он разработал первые водонепроницаемые ботинки.

Именно Сидни превратил эту идею в полноценный бизнес, а его сын Джефф сформировал стратегическое направление развития компании.

Натан Шварц и Сидней Шварц / Архивное фото

В 1955 году Натан окончательно взял контроль над бостонской компанией Abington Shoe Company. Производство перенесли в небольшой городок в Новой Англии.

Настоящий прорыв произошел в 1973 году, когда компания представила первые 8-дюймовые ботинки Timberland, которые положили начало легендарной линейке. А уже через три года появилась 6-дюймовая модель, которая впоследствии стала культовой и узнаваемой во всем мире.

