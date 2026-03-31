О том, почему Всеволод Змиенко является одним из самых известных одесситов, рассказывает в своем видео на YouTube украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Чем известен Всеволод Змиенко?

Всеволод Змиенко родился в Одессе в 1886 году и сделал военную карьеру еще во времена Первой мировой войны, где отличился как боевой офицер. Впоследствии он присоединился к развитию украинского войска в период освободительной борьбы.

В 1918 году он стал комендантом Одессы, а также руководил штабом Третьего армейского корпуса УНР. В частности, был начальником штаба Херсонского корпуса.

Всеволод Змиенко / Архивное фото

Уже в 1919 году Змиенко был интернирован польской армией. Именно тогда в Одессе умерла его жена, а трое детей остались без родительской опеки.

Впоследствии двух детей удалось переправить к отцу на территорию Второй Речи Посполитой, однако сын Олег остался в советской Украине. В 1938 году его арестовали за антисоветскую деятельность, после чего его след исчез.

В 1920 – 1930-х годах Всеволод Змиенко возглавлял отдел контрразведки и разведки армии УНР, которая тогда еще существовала в Польше, и руководил ею,

– рассказал историк.

Также всю свою дальнейшую жизнь он активно поддерживал украинских студентов и диаспору. Умер Змиенко в 1938 году и был похоронен в Варшаве.

Насколько была весомой деятельность Змиенко?

Как отмечается на сайте Главного управления разведки, еще в период национально-освободительной борьбы деятельность Всеволода Змиенко как активного противника советской власти стала основанием для того, чтобы в 1924 году его внесли в список политических преступников, которых разыскивало Государственное политическое управление.

В 1932 – 1933 годах руководство УНР уже знало о голоде в Украине, однако не имело достаточной информации о его истинных масштабах. Поэтому была поставлена задача собрать как можно больше данных о ситуации в республике.

Нужно было усилить работу резидентур, обеспечить переправку курьеров через границу и получить документальные свидетельства о реальном положении дел. Это было необходимо, чтобы донести правду до международного сообщества к событиям в Украине и повлиять на руководство Советского Союза.

Из рассекреченных документов также известно, что разведка УНР иногда действовала под прикрытием журналистов.

Змиенко получил инструкцию: подготовить двух кандидатов-разведчиков УНР, которые должны осуществить поездку в СССР в группе польских журналистов,

– отмечается в одной из рассекреченных выписок.

Змиенко был привлечен к сбору информации о голоде в Украине / Архивное фото

Впрочем, в 1932 – 1933 годах таких поездок удалось осуществить ограниченное количество. После появления статей английского журналиста Малькольма Маггериджа в газете The Manchester Guardian о голоде в Украине советская власть резко ограничила доступ иностранных корреспондентов на определенные территории.

