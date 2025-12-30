В Одесі з'явилася вулиця, названа на честь композитора, який написав музику Гімну України
- В Одесі одну з вулиць перейменували на честь Михайла Вербицького, композитора музики Гімну України.
- Автором тексту Гімну України є Павло Чубинський, а перше публічне виконання відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі.
В Одесі перейменували одну з вулиць на честь Михайла Вербицького. Саме він у 19 столітті написав музику, що згодом стала Державним Гімном України.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську міську раду.
Яку вулицю назвали на честь Михайла Вербицького в Одесі?
Вулицю Кристаловського в мікрорайоні "Ближні Млини" перейменували на честь Михайла Вербицького – українського композитора, хорового диригента та священника. У 1860-х роках саме він написав музику, яка згодом стала Державним Гімном України.
Освіту Вербицький здобував у Львівській духовній семінарії, де служив греко-католицьким священником, хоча двічі був відрахований – за "веселі пісні, гру на гітарі та запізнення на ранкові молитви".
Текст та ноти "Ще не вмерла Україна" / Фото Wikipedia
Гітара була його улюбленим інструментом. Саме Михайла Вербицького вважають тим, хто популяризував гру на гітарі в Галичині.
Вербицький активно підтримував українську мову й культуру у часи у період, коли це вимагало сміливості.
Народ, який співає своєю мовою, ніколи не буде поневолений остаточно,
– заявляв Вербицький.
Впродовж життя він створив 12 оркестрових рапсодій, вісім симфонічних увертюр, три хори, два полонези та музику до близько 20 драматичних вистав.
Хто є автором тексту Гімну України?
Як пише Український інститут національної пам'яті, 1863 році в четвертому номері львівського літературно-політичного часопису "Мета" серед поезій Тараса Шевченка, було опубліковано вірш "Ще не вмерла Україна". Через це в Галичині тривалий час вважали, що автором твору є Кобзар.
Насправді ж вірш написав український етнограф, громадський діяч і поет Павло Чубинський. Він створив його в Києві восени 1862 року.
Патріотичний зміст і проста форма твору припали до душі композитору Михайлу Вербицькому. Спершу він сам виконав пісню під час зібрання гімназійної "Громади" в Перемишлі. Згодом, щоб її могли виконувати всі учасники товариства, Вербицький зробив з неї хорову композицію.
Перше публічне виконання майбутнього державного гімну відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі як заключний концертний номер перших у Галичині світських "вечерниць в пам'ять Тараса".
Де похований Михайло Вербицький?
Михайло Вербицький помер 7 грудня 1870 року у віці 55 років. Його життя обірвалося у селі Млини, де він був настоятелем храму.
Протягом 20 років композитор змінив кілька парафій. Однак саме у Млинах він провів 15 років свого життя.
У цьому селі Вербицький помер і був похований біля місцевої церкви. Нині Млини розташовані на території Польщі, за кілька кілометрів від українського кордону поблизу пункту пропуску Краковець.