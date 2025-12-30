В Одесі з'явилася вулиця, названа на честь композитора, який написав музику Гімну України

В Одесі перейменували одну з вулиць на честь Михайла Вербицького. Саме він у 19 столітті написав музику, що згодом стала Державним Гімном України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську міську раду.

Дивіться також Її знають усі, але недооцінюють: яка вулиця у Львові є найдовшою

Яку вулицю назвали на честь Михайла Вербицького в Одесі?

Вулицю Кристаловського в мікрорайоні "Ближні Млини" перейменували на честь Михайла Вербицького – українського композитора, хорового диригента та священника. У 1860-х роках саме він написав музику, яка згодом стала Державним Гімном України.

Освіту Вербицький здобував у Львівській духовній семінарії, де служив греко-католицьким священником, хоча двічі був відрахований – за "веселі пісні, гру на гітарі та запізнення на ранкові молитви".

Текст та ноти "Ще не вмерла Україна" / Фото Wikipedia

Гітара була його улюбленим інструментом. Саме Михайла Вербицького вважають тим, хто популяризував гру на гітарі в Галичині.

Вербицький активно підтримував українську мову й культуру у часи у період, коли це вимагало сміливості.

Народ, який співає своєю мовою, ніколи не буде поневолений остаточно,

– заявляв Вербицький.

Впродовж життя він створив 12 оркестрових рапсодій, вісім симфонічних увертюр, три хори, два полонези та музику до близько 20 драматичних вистав.

Хто є автором тексту Гімну України?

Як пише Український інститут національної пам'яті, 1863 році в четвертому номері львівського літературно-політичного часопису "Мета" серед поезій Тараса Шевченка, було опубліковано вірш "Ще не вмерла Україна". Через це в Галичині тривалий час вважали, що автором твору є Кобзар.

Насправді ж вірш написав український етнограф, громадський діяч і поет Павло Чубинський. Він створив його в Києві восени 1862 року.

Патріотичний зміст і проста форма твору припали до душі композитору Михайлу Вербицькому. Спершу він сам виконав пісню під час зібрання гімназійної "Громади" в Перемишлі. Згодом, щоб її могли виконувати всі учасники товариства, Вербицький зробив з неї хорову композицію.

Перше публічне виконання майбутнього державного гімну відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі як заключний концертний номер перших у Галичині світських "вечерниць в пам'ять Тараса".

Де похований Михайло Вербицький?