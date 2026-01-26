В Одесі перейменували вулицю, яка мала ім'я вбивці російського царя

В Одесі продовжують перейменовувати вулиці, тож тепер колишня вулиця Софії Перовської у Хаджибейському районі змінила назву. Тепер вона офіційно називається Мармуровою – на честь матеріалу, що символізує архітектуру міста.

У місті активно перейменовують вулиці, назви яких були пов’язані з радянським минулим чи російськими історичними діячами, пише "Одеське життя".

Читайте також Замерзало Чорне море: якими були найхолодніші зими в Одесі, коли під снігом зникали двори

Чому вулицю назвали Мармуровою?

Назва вулиці Мармурова не випадково вибрана. Саме мармур вважається одним із символів одеської архітектури. Цей матеріал часто використовували під час будівництва знакових будівель міста.

Попередня назва вулиці була назвала в честь діячки російського революційного руху XIX століття Софії Перовської. Вона брала участь в організації замаху на імператора Олександра ІІ. Сучасне перейменування вулиць спрямоване на формування власного історичного та культурного наративу, що не прив’язаний до імперського минулого.

Протягом 2023 – 2024 років в Одесі перейменували понад 100 вулиць, провулків та інших об’єктів. Ця дія є необхідністю для пришвидшення дерусифікації міста, щоб позбутися назв, що пов’язані з радянською чи російською ідеологією.

Як донька графа стала терористкою?

Нинішня вулиця Мармурова мала раніше ім’я Софії Перовської (1853 – 1881 рр.) Ця жінка увійшла в історію як убивця. Софія походила з пристойної родини. Її батько Лев був нащадком графа Олексія Кириловича Розумовського, що був генератором Петербурга. Та якщо граф Розумовський залишив помітний слід в історії міста, то Софія Перовська запам’яталася поганими подіями.

Наприкінці 1870 року вона пішла з дому, відкинувши прохання батька припинити знайомство з "сумнівними особами". Ними були революціонери з організації "Народна воля".



Софія Перовська та Андрій Желябов / Фото з сайту "Одеські новини"

У січні 1874 року Софія була заарештована та кілька місяців провела у тюрмі. Вона брала участь у збройній спробі звільнити засудженого товариша по гуртку. Вже влітку 1878 року її знову заарештували й відправили у заслання до Олонецької губернії, але коли дорогою заснули жандарми, що її охороняли, вона втекла.

У 1979 році вона брала участь у підготовці вибуху царського поїзда під Москвою. Софія виконувала роль дружини колійного обхідника. Під полотно залізниці вона провела підкоп та заклала міну, але вибух стався вже після того, як цар минув це небезпечне місце. Навесні 1880 року Софія Перовська брала участь на замах Олександра ІІ в Одесі.

Як Софія Перовська керувала терористами?

У 1881 році Перовська керувала спостережним загоном під час замаху на Олександра ІІ в Санкт-Петербурзі, а після арешту ватажка Андрія Желябова – очолила змову й довела її до кінця.

Жінка стежила за рухом імператорської карети, організовувала розташування бомбістів та розподіляла вибухові пристрої. Коли цар змінив маршрут, то Перовська, побачивши його карету, дала сигнал кинути бомбу. Вона багато років була залучена до теракту, які мотивувалися фанатичною вірою радикально змінити суспільне життя в країні.



Вбивство Олександра II / Фото з сайту "Одеські новини"

Після вбивства царя Софія Перовська не покинула Петербург в надії звільнити заарештованих товаришів, проте в тому ж році її впізнали та віддали під суд. 3 квітня 1881 році вона стала першою російською жінкою, яку стратили з політичних мотивів. Прожила Софія Перовська 28 років.

Додамо, що Олександр II проводив жорстку антиукраїнську політику. Саме він підписав Емський указ, який забороняв ввезення українських книг з-за кордону, друк українською мовою, театральні вистави тощо. Він також активно боровся з українськими національними рухами.

До слова, мало хто знає, але у США є місто Одесса. Воно засноване у 1881 році як залізнична станція та назване на честь української Одеси. Відомими мешканцями Одесси були Барбара Буш і Рой Орбісон, а також місто згадується у романі "Старим тут не місце".

Що ще варто прочитати?