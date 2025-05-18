Мільярдер пояснив, як досягнути успіху у всіх сферах життя

Багато людей мріють про успіх у різних сферах життя. мільярдер дав універсальну пораду, яка допоможе досягти бажаного.

Мільярдер Воррен Баффет, відомий своєю стриманою мудрістю, якось поділився порадою, яка, попри простоту, має універсальне значення. про це пише 24 Канал із посиланням на Inc.com.

Дивіться також У яких країнах працюють найменше годин, а в яких – найбільше

Що він порадив

Відповідаючи на запитання про те, як долати невдачі, він пояснив свою позицію.

Я б зосередився на тому, що було хорошого у вашому житті, а не на тому поганому, що відбувається, тому що погане трапляється. Життя часто може бути прекрасним, навіть якщо трапляються невдачі,

– сказав він.

Ця думка знаходить підтвердження і в науці. Нейробіологи вже давно знають: наш мозок "зашитий" так, щоб звертати більше уваги на негатив, а не на позитив. Це еволюційна спадщина, яка допомагала людині вижити в небезпечному світі. Раніше небезпека могла ховатися за кожним шурхотом у кущах – тому мозок привчений фокусуватись на загрозах і запам’ятовувати їх краще, ніж щось приємне чи надихаюче.

Саме тому ми часто довго прокручуємо в голові неприємні слова, невдачі, конфлікти або помилки – навіть не усвідомлюючи, що при цьому повністю ігноруємо добрі моменти, підтримку або власні досягнення. Негатив викликає сильнішу і тривалішу реакцію, ніж позитив. Як пояснила нейробіолог Кетрін Норріс у коментарі Washington Post, "погане сильніше за хороше", і ця реакція — природна.

Але є й інший бік. Постійне заглиблення в негатив – це вже не захист, а тягар. Надмірна концентрація на проблемах і тривогах з часом може перерости в хронічну тривожність або навіть депресію. Саме тому порада Баффета не просто моральна підтримка – вона є способом протидіяти внутрішньому упередженню до негативу.

Зосередження на хорошому – це не наївний оптимізм, а свідома навичка, яка може зміцнити психічне здоров’я, підтримати емоційний баланс і дати сили рухатися вперед після невдач. І, як показують наукові дослідження, така практика може бути не менш важливою, ніж будь-який зовнішній успіх.

Стів Джобс критикував запізнення зумерів, вважаючи пунктуальність важливою для поваги і відповідальності. Зумери часто виправдовують запізнення гнучкими годинами та роботою в дорозі, але це може негативно вплинути на їхню репутацію та кар’єру.