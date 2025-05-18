У яких країнах найбільше та найменше працюють

Найбільше працюють у Греції – 39,8 години на тиждень. За нею йдуть Болгарія (39,0), Польща (38,9) та Румунія (38,8). Найменше – у Нідерландах, де середній тиждень становить лише 32,1 години, свідчать нові дані Євростату, передає 24 Канал.

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Це пояснюється високим рівнем часткової зайнятості та гнучкими нормами трудового законодавства.

Інші країни з коротшим робочим тижнем — Данія (33,9 години), Австрія (33,9) та Німеччина (33,9).

Як впливає сфера зайнятості

Найдовше працюють у сільському господарстві, лісництві та рибальстві — у цих сферах середній тиждень у 2024 році становив 41,2 години. Високі показники також зафіксовані в гірничодобувній промисловості (38,8) та будівництві (38,7).

Найкоротші тижні – у сфері домашніх господарств як роботодавців (26,7 години), освіті (31,9) та в індустрії мистецтва й розваг (32,9).

Для порівняння, в Україні стандартна тривалість робочого тижня залишається 40 годин.