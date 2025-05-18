В каких странах больше всего и меньше всего работают

Больше всего работают в Греции – 39,8 часов в неделю. За ней следуют Болгария (39,0), Польша (38,9) и Румыния (38,8). Меньше всего – в Нидерландах, где средняя неделя составляет лишь 32,1 часа, свидетельствуют новые данные Евростата, передает 24 Канал.

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Это объясняется высоким уровнем частичной занятости и гибкими нормами трудового законодательства.

Другие страны с короткой рабочей неделей - Дания (33,9 часов), Австрия (33,9) и Германия (33,9).

Как влияет сфера занятости

Дольше всего работают в сельском хозяйстве, лесничестве и рыболовстве - в этих сферах средняя неделя в 2024 году составила 41,2 часа. Высокие показатели также зафиксированы в горнодобывающей промышленности (38,8) и строительстве (38,7).

Самые короткие недели – в сфере домашних хозяйств как работодателей (26,7 часов), образовании (31,9) и в индустрии искусства и развлечений (32,9).

Для сравнения, в Украине стандартная продолжительность рабочей недели остается 40 часов.