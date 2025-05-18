Мільярдер Воррен Баффет, відомий своєю стриманою мудрістю, якось поділився порадою, яка, попри простоту, має універсальне значення. про це пише 24 Канал із посиланням на Inc.com.

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Що він порадив

Відповідаючи на запитання про те, як долати невдачі, він пояснив свою позицію.

Я б зосередився на тому, що було хорошого у вашому житті, а не на тому поганому, що відбувається, тому що погане трапляється. Життя часто може бути прекрасним, навіть якщо трапляються невдачі,

– сказав він.

Ця думка знаходить підтвердження і в науці. Нейробіологи вже давно знають: наш мозок "зашитий" так, щоб звертати більше уваги на негатив, а не на позитив. Це еволюційна спадщина, яка допомагала людині вижити в небезпечному світі. Раніше небезпека могла ховатися за кожним шурхотом у кущах – тому мозок привчений фокусуватись на загрозах і запам’ятовувати їх краще, ніж щось приємне чи надихаюче.

Саме тому ми часто довго прокручуємо в голові неприємні слова, невдачі, конфлікти або помилки – навіть не усвідомлюючи, що при цьому повністю ігноруємо добрі моменти, підтримку або власні досягнення. Негатив викликає сильнішу і тривалішу реакцію, ніж позитив. Як пояснила нейробіолог Кетрін Норріс у коментарі Washington Post, "погане сильніше за хороше", і ця реакція — природна.

Але є й інший бік. Постійне заглиблення в негатив – це вже не захист, а тягар. Надмірна концентрація на проблемах і тривогах з часом може перерости в хронічну тривожність або навіть депресію. Саме тому порада Баффета не просто моральна підтримка – вона є способом протидіяти внутрішньому упередженню до негативу.

Зосередження на хорошому – це не наївний оптимізм, а свідома навичка, яка може зміцнити психічне здоров’я, підтримати емоційний баланс і дати сили рухатися вперед після невдач. І, як показують наукові дослідження, така практика може бути не менш важливою, ніж будь-який зовнішній успіх.

Стів Джобс критикував запізнення зумерів, вважаючи пунктуальність важливою для поваги і відповідальності. Зумери часто виправдовують запізнення гнучкими годинами та роботою в дорозі, але це може негативно вплинути на їхню репутацію та кар’єру.